Сотрудники Тбилисского главного управления Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел Грузии задержали в разное время трех иностранных граждан по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии их реализации.

По сообщению МВД, правоохранители в результате проведенных следственных действий, в том числе при личном обыске обвиняемых и обыске их жилых квартир, а также в различных местах изъяли в качестве вещественных доказательств наркотические средства в особо крупном размере, в том числе метадон и марихуану, расфасованную в 149 свертков.

В результате следственных действий также изъяты материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств.

Расследование ведется по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.