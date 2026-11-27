«Ну что, директор фабрики троллей «коцев», иди сюда со своими избранными троллями. Я должен предоставить вам такие новые сенсационные материалы о продолжении «революции роз», что вам хватит на две недели шумихи. Короче, ушел Шеварднадзе, и мы начали подготовку к новым выборам, и очень скоро в Баку прошел саммит СНГ, куда мы командировали Нино Бурджанадзе как исполняющую обязанности президента. Там ее встретил Путин, и его первой фразой было: «Что вы натворили, Нина Анзоровна, все президенты СНГ обосс…сь».

По словам Саакашвили, «кыргызы по нашему примеру назвали свою революцию «жасминовой революцией» (на самом деле кыргызы ее назвали «тюльпановой революцией» — ред.), ливанцы вскоре назвали свою революцию «кедровой революцией», хотя в Ливане мы действительно не вмешивались, но они называют «революцию роз» источником своего вдохновения».

«Во время событий в Кыргызстане мне позвонил Джордж Сорос и попросил не вмешиваться и вообще оставить Акаева в покое, иначе, сказал он, будет большое кровопролитие. Выяснилось, что он вел с Акаевым бизнес, а я послал Сороса подальше и дал твердый отказ», — об этом пишет в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Мне Путин повторил то же самое через полтора месяца, во время моего первого приезда в Москву, только «обосс..сь» заменил на «обоср…сь». А меня после революции, в конце ноября, Ющенко, которого я знал несколько лет, сразу пригласил в Киев, где оппозиция готовилась к президентским выборам следующего года. Я присутствовал на расширенном заседании их избирательного штаба, где обсуждались избирательные технологии.

В конце мне дали слово, а я им сказал: «Выборы — это хорошо, но одними выборами власть вам никто не отдаст, вы должны подготовить революцию». Это вызвало протест меньшинства оппозиции, но после окончания заседания ко мне подошел один из руководителей штаба, Порошенко, и сказал: ну-ка, расскажи мне, что нужно для революции. Я же сказал, что понадобятся палатки, молодежные рок-группы, инфлюенсеры, обогреватели (выборы проводились в холодный период), строго определенный один лидер, но при этом вокруг него коалиция и, что самое главное, объезд регионов, сбор и нераспускание. Создание раскола внутри власти и отказ идти на компромисс. А также какой-нибудь бренд революции, каким случайно, но все же стала «революция роз».

Действительно наступила следующая осень, как я и говорил, выборы сфальсифицировали, и люди вышли на Майдан. Мы со своей стороны нашли им часть финансов (не скажу откуда) и нашим представителем в штабе революции командировали Гиви Таргамадзе, который приобрел большой авторитет тем, что в основном был миротворцем между Ющенко и Юлией Тимошенко. Революция победила, и ее победу вместе с лидерами революции на сцене Майдана мы с Сандрой отметили в новогоднюю ночь.

После этого мы перебросили Гиви в Среднюю Азию, где самым слабым звеном российского влияния был Кыргызстан, которой управлял старый, якобы ученый партократ Акаев. Гиви в Кыргызстан не пустили, поэтому он обосновался в Узбекистане и оттуда связался с кыргызскими активистами.

В Бишкеке начались большие выступления, и Акаев попросил тогдашнего президента Узбекистана Каримова нейтрализовать Гиви. Гиви сообщили, что его ищет полиция, и он сбежал. Кыргызо-узбекскую границу, которая была заминирована по приказу параноика Каримова, с помощью местных жителей он перешел верхом на осле. Он появился в столице Кыргызстана, на митинге, за полчаса до бегства президента.

Революция победила, и президентом стала моя подруга Роза Отунбаева, с которой я познакомился во время учебы в Нью-Йорке. Во время событий в Кыргызстане мне позвонил Джордж Сорос и попросил не вмешиваться и вообще оставить Акаева в покое, иначе, сказал он, будет большое кровопролитие. Выяснилось, что он вел с Акаевым бизнес, а я послал Сороса подальше и дал твердый отказ. Кыргызы по нашему примеру назвали свою революцию «революцией жасминов», ливанцы вскоре назвали свою революцию «кедровой революцией», хотя в Ливане мы действительно не вмешивались, но они называют «революцию роз» источником своего вдохновения.

После этого с Гиви связаны еще довольно забавные истории: он переместился в Минск и начал организовывать активистов. Одну из таких встреч КГБ тайно снял и показал по российскому телевидению. Путину осточертели вояжи Гиви, и он напрямую публично набросился на Таргамадзе (единственный грузин помимо меня, которому выпала эта честь), ну а Гиви сбежал из Минска, но все его контакты переловили. Ну а самого его белорусы заочно приговорили к 25 годам.

После этого в 2006 году я с официальным визитом ехал в Лондон по приглашению Тони Блэра и по дороге остановился в Минске, чтобы принять участие в очередном саммите СНГ. Гиви Таргамадзе, который был председателем оборонного комитета парламента, попросил взять его с собой в Лондон, я согласился, но с одним условием: что в Минске он останется в самолете и будет ждать нашего возвращения с саммита. Ну а в дороге Гиви выпил много виски и уснул. Прилетели мы в Минск, где нас встретили красная ковровая дорожка и почетный караул. Пока я надевал пальто и готовился спускаться, выспавшийся Гиви отодвинул меня в сторону и спустился по трапу. Почетный караул отдал ему воинское приветствие. Этот тоже прыгнул в одну из машин подготовленного для нас эскорта, и все это произошло в мгновение ока, так что я не успел сказать ни слова.

После этого во время перерыва саммита на фуршете мы, Лукашенко и Путин, оказались вместе, и Лукашенко мне говорит: «Этот такой-сякой Гиви в эти минуты на проспекте Независимости в конспиративной квартире встречается с оппозицией, ну так только из уважения к тебе не арестую — только сегодня же должен увезти его отсюда и никогда больше не должен приезжать, иначе за то, что с ним сделают в тюрьме, я не отвечаю».

К счастью, Гиви вернулся обратно до нашего вылета, и через год так подружился с Лукашенко, в очередной раз разозлившимся на Россию, что тот приглашал его посетить Минск несколько раз.

Что же касается Игоря Иванова, из-за которого тролли «коцев» очень возбудились, его после тбилисских и батумских событий Путин очень невзлюбил.

Мне он прямо сказал летом 2004 года во время встречи в Ново-Огарево: «Иванова в Москве никто не терпит после того, как в стельку пьяный все провалил в Тбилиси и Батуми». Бедный покойный Иванов же клялся в интервью: я ни при чем, ни отставки Шеварднадзе, ни отставки Абашидзе не хотел, приехал совсем с другой целью, хотел совсем другого результата добиться, но после Батуми очень скоро вышвырнули его с поста министра иностранных дел. Его последний контакт со мной в ранге министра иностранных дел России заключался в том, что он позвонил и попросил отпустить задержанного в Озургети вора в законе «Чая». Тролли, вот так было это дело. Крутитесь, оформляйте по-своему.

Завтра на акцию идите обязательно. Об остальном расскажу вам в понедельник на так называемом суде», — пишет Михаил Саакашвили.