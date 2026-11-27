Павленишвили: Всем известно, что и организаторы акции 4 октября, и участники протеста преследовали мирные намерения
“Мы хорошо понимаем, что преступления, которые совершают прислужники режима Иванишвили, не останутся без последствий и вопрос соответствующей правовой ответственности будет поставлен как внутри страны, так и за её пределами”, – заявил член «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили.
По словам Павленишвили, в XXI веке нельзя допустить, чтобы любые формы насилия, пыток и другие виды преступлений оставались безнаказанными.
«Мы предупреждали этих людей и об этом: в XXI веке, в стране, где все говорят и все согласны с тем, что Грузия является частью Европы и рано или поздно обязательно станет полноправным членом Евросоюза, нельзя рассчитывать, что любые формы насилия, пыток и другие виды преступлений останутся безнаказанными.
Все – как внутри страны, так и за её пределами – узнали, что это была преднамеренная провокация со стороны „Грузинской мечты“, когда они повредили ворота и заговорили о некоем „сюрпризе“, якобы готовясь его устроить. На самом деле все прекрасно знают, что у организаторов акции 4 октября и участников протеста были исключительно мирные намерения. На Западе об этом тоже хорошо знают, и соответствующие заявления уже делаются.
Тем более что Паата Бурчуладзе – визитная карточка Грузии, и его пребывание в тюрьме действительно является позором», – заявил Ираклий Павленишвили.
Для справки: Европарламент принял резолюцию, в которой требует освобождения Пааты Бурчуладзе, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и ещё нескольких человек, в том числе Михаила Саакашвили.
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