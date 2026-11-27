“Мы хорошо понимаем, что преступления, которые совершают прислужники режима Иванишвили, не останутся без последствий и вопрос соответствующей правовой ответственности будет поставлен как внутри страны, так и за её пределами”, – заявил член «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили.

По словам Павленишвили, в XXI веке нельзя допустить, чтобы любые формы насилия, пыток и другие виды преступлений оставались безнаказанными.

«Мы предупреждали этих людей и об этом: в XXI веке, в стране, где все говорят и все согласны с тем, что Грузия является частью Европы и рано или поздно обязательно станет полноправным членом Евросоюза, нельзя рассчитывать, что любые формы насилия, пыток и другие виды преступлений останутся безнаказанными.