Каха Каладзе: Почему вино должно попадать под санкции? В чём проблема?
Российская сторона говорит нам, что грузинское вино не должно продаваться в России, что в отношении него должны быть введены санкции, однако никаких аргументов и объяснений, почему это должно произойти и в чём заключается проблема, нет», — заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя встречу Зурабашвили и Галузина.
По его словам, с одной стороны, российская сторона выступает за введение санкций против грузинского вина, а с другой — говорит о побратимстве университетов. По мнению Каладзе, это нелогичный шаг, направленный против властей Грузии, который усиливает оппозицию. Мэр столицы выразил надежду, что подобные действия получат оценку и соответствующую реакцию.
«С одной стороны, нам говорят, что ввоз грузинского вина должен быть запрещён, а с другой — предлагают университетам установить дружеские отношения. Разве это не нелогично? Любому, кто способен анализировать ситуацию, это прямо указывает на то, что, конечно же, данный шаг направлен против властей Грузии, а действия подобного рода усиливают эту безродную агентурную сеть, которая сегодня представлена в Грузии в виде оппозиции. Я очень надеюсь, что это получит оценку и соответствующую реакцию», — заявил в беседе с журналистами Каха Каладзе.
Напомним, что специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Георгий Зурабашвили рассказал в эфире телеканала «Имеди» о встрече, состоявшейся в Минске с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.
По его объяснению, российская сторона подняла на встрече в Минске около десяти вопросов, которые в основном касаются гуманитарных сфер и выглядят безобидными. Однако среди них была и тема побратимства Донского университета с одним из государственных университетов Грузии, что, по его словам, направлено против правительства «Грузинской мечты» и придаёт силы оппозиционным силам. По словам Зурабашвили, Галузин не смог представить ни одного факта ни в отношении качества, ни в связи с обвинениями, касающимися финансирования войны в Украине или антироссийской пропаганды.
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