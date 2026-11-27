Российская сторона говорит нам, что грузинское вино не должно продаваться в России, что в отношении него должны быть введены санкции, однако никаких аргументов и объяснений, почему это должно произойти и в чём заключается проблема, нет», — заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя встречу Зурабашвили и Галузина.

По его словам, с одной стороны, российская сторона выступает за введение санкций против грузинского вина, а с другой — говорит о побратимстве университетов. По мнению Каладзе, это нелогичный шаг, направленный против властей Грузии, который усиливает оппозицию. Мэр столицы выразил надежду, что подобные действия получат оценку и соответствующую реакцию.

«С одной стороны, нам говорят, что ввоз грузинского вина должен быть запрещён, а с другой — предлагают университетам установить дружеские отношения. Разве это не нелогично? Любому, кто способен анализировать ситуацию, это прямо указывает на то, что, конечно же, данный шаг направлен против властей Грузии, а действия подобного рода усиливают эту безродную агентурную сеть, которая сегодня представлена в Грузии в виде оппозиции. Я очень надеюсь, что это получит оценку и соответствующую реакцию», — заявил в беседе с журналистами Каха Каладзе.