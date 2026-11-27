«Терроризм на спортивной арене: действия болельщиков турецкого клуба «Бешикташ» в Батуми на матче против «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Это позор, постыдное поведение», — написал Абу Хайя.

Посол Израиля в Грузии Валид Абу Хайя назвал действия болельщиков турецкого футбольного клуба «Бешикташ» во время матча с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы в Батуми «терроризмом на спортивной арене», однако вскоре этот пост пропал.

Позднее аккаунт посла в X был переведен в закрытый режим — его публикации стали доступны только одобренным подписчикам. При этом скриншоты публикации успели разойтись по грузинскому сегменту Facebook.

К утру пятницы страница дипломата в X снова доступна, но пост о матче исчез. Там появилось официальное заявление министерства внутренних дел Грузии о событиях в Батуми. Хайя опубликовал его без каких-либо собственных комментариев, дополнив видео столкновений.

Матч пятого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между «Бешикташем» и «Хапоэлем» состоялся вечером 26 ноября в Батуми. Изначально встреча должна была пройти в Стамбуле, однако турецкие власти уведомили УЕФА о невозможности обеспечить безопасность на фоне резкого ухудшения отношений между Турцией и Израилем из-за войны в секторе Газа, после чего УЕФА перенес матч на нейтральное поле в Грузию.

До начала игры и во время нее в Батуми и на стадионе Batumi Arena произошли столкновения между частью турецких болельщиков и полицией, в ходе которых фанаты бросали в силовиков различные предметы и кресла, а полиция применила спецсредства. Игру в первом тайме останавливали примерно на полчаса, но затем доиграли до конца — «Бешикташ» победил со счетом 2:1.

По данным МВД Грузии, в результате беспорядков пострадали трое полицейских, 16 человек задержали. В ведомстве также отвергли сообщения ряда зарубежных СМИ о том, что применение силы было связано с демонстрацией палестинских флагов на трибунах, подчеркнув, что агрессия началась еще во время шествия фанатов к стадиону.

На фоне инцидента экстренные телефонные переговоры с грузинскими коллегами провели главы МИД и МВД Турции, действия грузинских силовиков подверглись критике в Анкаре, а сам «Бешикташ» заявил об обращении в УЕФА и Генконсульство Турции.