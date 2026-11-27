Спикер парламента Турции: Действия в отношении наших болельщиков в Грузии неприемлемы
Действия в Грузии во время матча между «Бешикташем» и израильской командой в отношении наших болельщиков, которые развернули палестинский флаг и выступили с призывом «Свободу Палестине!», неприемлемы, — говорится в заявлении, распространенном спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.
«Поддержка борьбы братского палестинского народа за свободу — это вопрос совести и моральной ответственности. Насильственный ответ на эту достойную позицию несовместим с общечеловеческими ценностями спорта и представляет собой явное нарушение фундаментальных прав и свобод», — пишет спикер Великого национального собрания Турции.
По его словам, Турция всегда поддерживает своих спортсменов и граждан и в полной мере защитит их права.
«Мы ожидаем, что соответствующие государственные ведомства и международные спортивные организации незамедлительно примут необходимые меры в связи с этим тяжким инцидентом. Турция всегда поддерживает своих спортсменов и граждан и в полной мере защитит их права и правовые гарантии», — заявил спикер Великого национального собрания Турции.
МВД Грузии уже опубликовало ответное заявление о произошедшем в Батуми. В нем отмечается, что в ходе событий, связанных с матчем между «Бешикташем» и «Хапоэлем Беэр-Шева», сотрудники правоохранительных органов задержали 16 человек, в то же время пострадали 3 полицейских.
МВД Грузии утверждает, что не соответствует действительности утверждение, будто применение силы со стороны полиции было связано с вывешиванием флагов и баннеров в поддержку Палестины.
«Во время шествия от площади Европы в направлении «Батуми Арены» часть болельщиков футбольного клуба «Бешикташ» отличалась агрессивными действиями. Они нецензурными выкриками и бросанием различных предметов грубо нарушали общественный порядок, не подчинялись законным требованиям полиции, оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и вступали с ними в физическое противостояние.
Насильственные и провокационные действия со стороны части болельщиков продолжились и на территории стадиона. Они повреждали инфраструктуру стадиона, в том числе сиденья, которые впоследствии бросали в сотрудников правоохранительных органов, чем создавали угрозу их жизни и здоровью.
Полиция в целях пресечения насильственных действий, деэскалации обстановки и обеспечения общественной безопасности осуществляла соответствующие мероприятия, в том числе было применено специальное средство.
В результате насильственных действий, осуществленных со стороны болельщиков, пострадали 3 сотрудника Министерства внутренних дел, у которых зафиксированы различного рода повреждения.
Сотрудники правоохранительных органов за противоправные действия задержали 16 человек
Также отдельными зарубежными средствами массовой информации распространяется информация о том, будто применение силы со стороны полиции было связано с вывешиванием флагов и баннеров в поддержку Палестины, что не соответствует действительности.
Категорически опровергаем указанную информацию и с особой силой подчеркиваем, что насильственные действия со стороны болельщиков и физическое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов начались до вывешивания указанных флагов и баннеров, еще во время шествия в направлении стадиона.
Министерство внутренних дел особо заявляет, что на территории Грузии соблюдение требований законодательства Грузии обязательно для каждого лица, независимо от его гражданства или национальности.
Нападение на сотрудников правоохранительных органов, насилие и грубое нарушение общественного порядка недопустимы, и за каждое противоправное действие последует предусмотренное законом строгое реагирование, говорится в заявлении».
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