По его словам, Турция всегда поддерживает своих спортсменов и граждан и в полной мере защитит их права.

«Поддержка борьбы братского палестинского народа за свободу — это вопрос совести и моральной ответственности. Насильственный ответ на эту достойную позицию несовместим с общечеловеческими ценностями спорта и представляет собой явное нарушение фундаментальных прав и свобод», — пишет спикер Великого национального собрания Турции.

Действия в Грузии во время матча между «Бешикташем» и израильской командой в отношении наших болельщиков, которые развернули палестинский флаг и выступили с призывом «Свободу Палестине!», неприемлемы, — говорится в заявлении, распространенном спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

«Мы ожидаем, что соответствующие государственные ведомства и международные спортивные организации незамедлительно примут необходимые меры в связи с этим тяжким инцидентом. Турция всегда поддерживает своих спортсменов и граждан и в полной мере защитит их права и правовые гарантии», — заявил спикер Великого национального собрания Турции.

МВД Грузии уже опубликовало ответное заявление о произошедшем в Батуми. В нем отмечается, что в ходе событий, связанных с матчем между «Бешикташем» и «Хапоэлем Беэр-Шева», сотрудники правоохранительных органов задержали 16 человек, в то же время пострадали 3 полицейских.

МВД Грузии утверждает, что не соответствует действительности утверждение, будто применение силы со стороны полиции было связано с вывешиванием флагов и баннеров в поддержку Палестины.