Григол Гегелия: Развевающийся в Москве флаг Грузии — это полный нонсенс
Развевающийся в Москве флаг Грузии — это полный нонсенс, но в Тбилиси развевается российский флаг в лице Кобахидзе, — так откликается секретарь по иностранным делам коалиции «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе, согласно которому: «Поднятие флага Грузии в Москве — это прекрасное событие».
В эфире телеканала «Палитраньюс» Григол Гегелия заявил, что встреча Георгия Зурабашвили и Михаила Галузина прошла в условиях, когда Россия ни на йоту не изменила свои традиционные позиции по отношению к Грузии.
«Сегодня в парламенте Грузии представлен российский режим, равно как и в канцелярии Грузии на высшем уровне. Завеса с этого режима спала именно тогда, когда Россия вторглась в Украину; до этого им удавалось создавать некий фасад, но как только богиня истории сдвинула стрелки времени, все вскрылось.
На самом деле поднятие грузинского флага в Москве звучит заманчиво, но каков контекст, в какой обстановке? Когда стоит дилемма оккупации, Россия ни на йоту не изменила свои традиционные позиции в отношении Грузии. Если бы я видел разницу, что существует хоть какой-то шанс, я бы тоже выступал за такой диалог, но никакой разницы нет. Эта сила — оккупант, и если какая-то разница и есть, то это ухудшение. Впервые в истории де-факто президентом Цхинвали назначили гражданина России. Все аспекты ухудшились, и есть ли у нас в такой ситуации какие-либо новые основания? Произошло ли что-то позитивное, из-за чего могло бы быть рекомендовано оставаться один на один в такого рода формате?» — заявил Григол Гегелия.
По словам Григола Гегелии, встреча Георгия Зурабашвили и Михаила Галузина «является попыткой начать новую фазу капитуляции Грузии».
«Когда представитель премьер-министра Грузии едет в Минск вместо Праги, это заявление о том, что в столицу, открыто аффилированную с Россией, ты едешь говорить о геополитике и региональной безопасности, что уже проблематично. Когда не представлена ни одна нейтральная сторона — ни США, ни Германия, Франция, Великобритания, когда формат не является многосторонним, ты садишься один на один и превращаешь то, что называлось неформальной беседой, в официальный разговор — это уже переход в другую фазу, это называется двусторонними официальными переговорами. Это не то, ради чего в свое время создавался данный формат, изначально называвшийся форматом Абашидзе — Карасина, а теперь уже Зурабашвили — Галузина. Это не рамки неформальных бесед, а делается все для того, чтобы на уровне государственных флагов официально велись двусторонние переговоры с Россией с глазу на глаз. Причем делается это в том контексте, когда параллельно разрушены отношения со всеми западными партнерами, фактически объявлено, что внешняя политика Грузии изменена, она больше не направлена в сторону Европейского союза, испорчены отношения со всеми ключевыми партнерами», — заявил Григол Гегелия.
По заявлению Григола Гегелии, заявления председателя парламента Шалвы Папуашвили и премьера Ираклия Кобахидзе по поводу формата Зурабашвили — Галузина являются «крайне спутанными, сумбурными, несформированными».
«Честно говоря, я не понял ни начала, ни конца этого интервью, хотя если прочесть все сегодняшние заявления Кобахидзе и Папуашвили, там можно увидеть фундаментальную растерянность и заметить, что они не придерживаются единой линии. Судя по всему, они получают от России такие требования, о которых не могут говорить открыто; их выполнение создаст экзистенциальную угрозу в этой стране, откуда народ никуда не ушел. То, что они что-то красиво упаковывают и кому-то пускают пыль в глаза, не означает, что большинство в Грузии придерживается иного мнения: большинство Грузии настроено антироссийски. Они реально боятся собственного народа. Хотят продолжать политический флирт с Россией, но ищут [подходящий] рабочий режим, в рамках которого попутно укрепят свою пророссийскость. Бидзина Иванишвили боится России — того, что в один прекрасный день он может выпить чай, а в чае окажется полоний. Он боится, что если не удовлетворит Россию, возникнет экзистенциальная угроза, и поэтому готов торговать национальными интересами», — заявил Григол Гегелия.
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