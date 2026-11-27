Амаглобели демонстративно дала пощечину полиции, а не Ираклию Дгебуадзе, граждане же Турции являются болельщиками — глава МВД
Сейчас я объясню разницу между действиями болельщиков и Мзии Амаглобели: госпожа Мзия демонстративно дала пощечину полиции, а не Ираклию Дгебуадзе. Это был демонстративный акт — пощёчина полиции. А эти люди — болельщики, у которых, к сожалению, наблюдается подобное неадекватное поведение […]», — заявил в беседе с журналистами министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили.
По его словам, во время спортивных мероприятий болельщики проявляют особую агрессию и эмоции.
«[Дело Мзии Амаглобели и события, произошедшие на стадионе в Батуми] — это разные явления, поскольку в рамках спортивных мероприятий болельщики проявляют особую агрессию и эмоции, такая практика существует. Общественный порядок всегда охраняет полиция, это входит в обязанности полиции. Исходя из этого, к сожалению, травмы получили действительно четверо наших сотрудников. Последовала реакция, они были задержаны в административном порядке. Однако позднее мы их освободили. По этому административному производству в отношении всех будут приняты решения. Что касается Мзии Амаглобели, не заставляйте меня давать оценку этому событию. Сейчас я объясню разницу между действиями болельщиков и Мзии Амаглобели: госпожа Мзия демонстративно дала пощечину полици, а не Ираклию Дгебуадзе. Это был демонстративный акт — пощёчина полиции. А эти люди — болельщики, у которых, к сожалению, наблюдается подобное неадекватное поведение […].
Что касается ущерба, он значительный. Вчера принимающей стороной была турецкая сторона, матч был организован турецким «Бешикташем», а за общественный порядок отвечало Министерство внутренних дел Грузии. Принимающей стороной матча была турецкая сторона, соответственно, исходя из существующей практики, УЕФА возложит на неё обязанность возместить ущерб», — заявил Тамазашвили.
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