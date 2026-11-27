TIG: За 2 года в Грузии зафиксировано более 600 случаев давления на журналистов
За два года непрерывных протестов в Грузии зафиксировано более 600 случаев насилия, нападений, запугивания, преследования, угроз и препятствования профессиональной деятельности в отношении независимых СМИ и журналистов. Около 200 из них произошли в 2026 году, говорится в отчете организации Transparency International – Georgia (TI).
В НПО отмечают, что особенно тяжелым периодом для независимых СМИ стали два года протестов, начавшихся 28 ноября 2024 года после решения «Грузинской мечты» приостановить процесс евроинтеграции.
«Массовое преследование, запугивание, физические и словесные нападения на журналистов, задержания, штрафы и финансовое давление, несмотря на использование всех инструментов, имеющихся в распоряжении властей «Грузинской мечты», независимые СМИ в Грузии остались голосом, который не удалось заставить замолчать», — говорится в заявлении.
В отчете организация выделяет три основных направления давления на журналистов: использование судебной и правоохранительной систем против критических СМИ, ограничение работы журналистов в парламенте и деятельность Комиссии по коммуникациям, которую авторы отчета называют инструментом цензуры «Грузинской мечты».
В организации отмечают, что в 2026 году судебная и правоохранительная системы продолжали использоваться против журналистов и приводят случаи административных арестов и штрафов, наложенных на ведущую телеканала Pirveli Нануку Жоржолиани и журналиста Formula Вахо Саная, задержания журналистов Ираклия Чихладзе и Дито Чубинидзе, а также приговор к 10 годам лишения свободы, вынесенный основательнице и редактору газеты «Хроника+» Элисо Киладзе.
Отдельное внимание в отчете уделено парламентским ограничениям. В организации утверждают, что в течение года как минимум 20 представителей критических СМИ столкнулись с приостановлением или досрочным аннулированием аккредитации либо отказом в выдаче разовой аккредитации.
Еще одним направлением давления организация считает деятельность Комиссии по коммуникациям. Согласно отчету, в 2026 году комиссия составила семь служебных докладных против телеканалов Formula и Pirveli.
На их основании вещателям выносили предупреждения и назначали штрафы в размере 2 500 и 5 000 лари. 1 октября телекомпанию Formula также оштрафовали на 10 тысяч лари.
В TI отмечают, что комиссия также проверяла провластные телеканалы Imedi, POSTV и Rustavi 2, однако считают, что эти действия носили формальный характер.
В заключение организация заявляет, что, несмотря на систематические словесные и физические нападения, информационные кампании с использованием троллей и ботов и кибератаки, независимые критические СМИ в Грузии не прекращают работу.
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