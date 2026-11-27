Каладзе: Скажем, ввели против нас санкции – что изменится? Нас кто-то напугает?
Скажем, ввели против нас санкции — Что от этого изменится? Кто-нибудь нас напугает? Что, мы сложим оружие, „ляжем“? Склоним головы? Когда дело касается интересов страны, о личном благополучии и интересах и речи не может быть», — заявил мэр столицы, генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, отвечая на вопрос о санкциях.
По его словам, резолюции и заявления Европейского парламента не представляют интереса.
«Как я могу требовать освобождения людей, которые непосредственно совершили конкретные преступления? Что здесь главное? То, что этих людей сами представители Евросоюза и различные организации подстрекали, финансировали и поддерживали. Например, до 4 октября велась эта кампания и делались соответствующие заявления. Конечно, всё это управлялось и финансировалось извне. Для меня самое главное — моя страна и мой народ. Меня не интересует, какие интересы у депутатов Европарламента и чего они хотят.
Мы никому не позволим использовать нашу маленькую страну для реализации собственных интересов. Мы хотим дружбы и сотрудничества, но не таким образом, чтобы интересы страны попирались», — заявил Каладзе.
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