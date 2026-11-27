Джавахишвили задается вопросом, почему сторона согласилась на проведение матча на стадионе в Батуми, и иронично упоминает «дип-стейт». По словам дипломата, проблема заключается не только в действиях отдельных полицейских, но и в институциональной системе государства.

По его оценке, случившееся с большой вероятностью было прогнозируемым и вызывает вопросы относительно превентивной готовности государственных ведомств и способности управлять кризисами.

Бывший посол Грузии во Франции и дипломат Гоча Джавахишвили отреагировал на события, произошедшие на стадионе в Батуми .

«События, произошедшие на стадионе в Батуми, вызвали у меня вместо гнева и возмущения странное сочувствие, страх за будущее и чувство незащищенности.

Невольно вспомнился хвастливый заяц из детской сказки и тот петух, который в собственном дворе хорохорится, слабых дергает за гребешок, а при появлении сильного забывает даже кукарекать.

Что сказал бы нам Макиавелли о правителе, который проявляет твердость лишь со слабыми, а с сильными ему трудно защитить собственный авторитет?

Случай в Батуми еще раз заставил меня задуматься не столько о действиях отдельных полицейских, сколько об институциональной готовности государства и способности управлять кризисами. Ведь этот инцидент с очень большой вероятностью был прогнозируемым, разве мы не могли большего? Или почему мы согласились, чтобы этот матч прошел на нашем стадионе? «Дип-стейт» заставил?

Сила государства оценивается прежде всего и тем, насколько оно устойчиво перед неожиданными вызовами и внешними провоцирующими факторами. Будь то наводнение, оползень, политическая провокация, международный инцидент или тысяча других кризисов разного рода — у гражданина должно быть ощущение, что за ним стоит компетентное, дальновидное и достойное государство, способное заранее оценивать угрозы, предотвращать их и пропорционально реагировать на кризис.

Больше всего меня заставляет задуматься следующее: насколько мы защищены, когда окажемся перед очередным, возможно, гораздо более серьезным вызовом? Потому что это не банальный и не разовый инцидент с нулевым развитием. Дай Бог, чтобы я ошибался.

Государство — гораздо более широкое понятие, чем его временные правители. Его авторитет создается не строгостью по отношению к слабому и не уступками перед сильным. Оно утверждается компетентностью, верховенством закона, его равным исполнением, ответственностью и обеспечением безопасности собственных граждан.

Поэтому события в Батуми вызвали у меня больше жалости, чем гнева, а больше жалости — страх за будущее.

В который уже раз не возникает ли у вас чувство незащищенности? Говорю это не для того, чтобы кого-либо осуждать, попрекать или злорадствовать, но у меня есть ощущение, что мы в очень плохом положении, и то, что у нас нет готового рецепта наилучшего выхода, меня печалит», — пишет Гоча Джавахишвили.