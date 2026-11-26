Столкновения между болельщиками турецкого «Бешикташа» и полицией произошли вечером 26 ноября на стадионе Batumi Arena перед матчем Лиги Европы с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. Правоохранители применили перцовый спрей, по меньшей мере один болельщик пострадал.

Поводом для первых столкновений, предположительно, стал палестинский флаг. На кадрах, распространенных турецким TRT Spor, видно, как двое болельщиков развернули его на трибунах. После этого к ним направились полицейские и отобрали флаг. Между фанатами и правоохранителями произошла потасовка.

СМИ сообщают, что позже болельщики бросали в сторону полицейских камни, бутылки и кресла.