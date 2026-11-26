Болельщики турецкого «Бешикташа» устроили беспорядки в Батуми
Столкновения между болельщиками турецкого «Бешикташа» и полицией произошли вечером 26 ноября на стадионе Batumi Arena перед матчем Лиги Европы с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. Правоохранители применили перцовый спрей, по меньшей мере один болельщик пострадал.
Поводом для первых столкновений, предположительно, стал палестинский флаг. На кадрах, распространенных турецким TRT Spor, видно, как двое болельщиков развернули его на трибунах. После этого к ним направились полицейские и отобрали флаг. Между фанатами и правоохранителями произошла потасовка.
СМИ сообщают, что позже болельщики бросали в сторону полицейских камни, бутылки и кресла.
После матча один из игроков турецкого клуба, Уаттара, снял с трибун палестинский флаг и демонстративно закрыл им логотип УЕФА.
В соцсетях распространяются кадры стычек и возле стадиона.
Официальной информации о пострадавших и задержанных на данный момент нет.
«Бешикташ» и «Хапоэль» встречаются сегодня в Батуми в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы. Игра началась по расписанию — в 21:45, но ее прервали на 20-й минуте из-за повторно вспыхнувших беспорядков.
Изначально встречу планировали провести в Стамбуле, однако УЕФА изменил место проведения матча после того, как турецкие власти уведомили организацию о невозможности обеспечить его проведение по соображениям безопасности. После консультаций с заинтересованными сторонами местом встречи выбрали Батуми.
Перенос матча происходит на фоне обострения отношений между Турцией и Израилем из-за войны в секторе Газа.
Издание Batumelebi сообщает, что болеть за стамбульский клуб из Турции приехали 15 тысяч фанатов. В городе были прияты беспрецедентные меры безопасности: на улицах города и непосредственно у стадиона развернули несколько тысяч полицейских.
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