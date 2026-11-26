Впервые мы сыграли с греками в 1996 году, в рамках отборочного этапа Евробаскета. Мы уступили и в Тбилиси, и на выезде, хотя в домашнем матче у нас действительно были шансы на победу.

Сборная Греции – команда, с которой «крестоносцы» провели одно из наибольших количеств матчей. На Евробаскете-2025 эти команды встретились в десятый раз в своей истории.

Сборная Грузии по баскетболу проведёт выездной матч третьего тура второго этапа отборочного цикла чемпионата мира 2027 года против сборной Греции. Матч начнётся в 22:00 (по тбилисскому времени).

В 2011 и 2015 годах мы встречались со сборной Греции на Евробаскетах. В первом случае её тренером был Илиас Зурос, а во втором в составе команды выступал Яннис Адетокунбо. В 2015 году Яннис ещё не был чемпионом НБА, не завоевал титул MVP и не особо выделился в матче против нашей сборной.

Что касается встречи на групповом этапе Евробаскета-2025, то победа вновь осталась за греками.

Единственный матч, в котором нам удалось обыграть греков, состоялся в Афинах на Кубке Акрополя. В 2017 году сборная Грузии затем одержала победу и над Сербией, став чемпионом турнира.

Наша сборная во многом зависит от результатов ноябрьских матчей, которые определят, сможет ли она во второй раз выступить на чемпионате мира. Сборная Грузии впервые приняла участие в мировом первенстве в 2023 году. На японском острове Окинава грузинские баскетболисты обыграли Кабо-Верде и Венесуэлу, вышли во второй групповой этап и вошли в число 16 сильнейших сборных мира.

За путёвки на чемпионат мира 2027 года от европейского континента борются 32 национальные сборные. Они разыграют 12 путёвок в финальную часть турнира по двухэтапной системе в течение шести игровых окон. На первом этапе Грузия играла с Данией, Испанией и Украиной. Три лучшие команды каждой группы вышли в следующий этап, где были сформированы четыре новые группы по шесть сборных.

Второй групповой этап, который проходит в августе и ноябре 2026 года, а также в феврале и марте 2027 года, предусматривает матчи только с теми соперниками, с которыми команды не встречались на первом этапе. При этом очки, набранные на первом этапе, переносятся во второй. По итогам отбора три лучшие команды каждой группы получат путёвки на чемпионат мира.

За четыре тура до завершения второго группового этапа группу с шестью победами возглавляет Украина. У Грузии и Испании по пять побед, у Греции, Португалии и Черногории – по четыре. С учётом нынешнего положения в турнирной таблице у каждой команды есть реальные шансы попасть на чемпионат мира. Как мы уже отмечали в начале, во многом всё решат результаты двух матчей, которые состоятся в ноябре.