26 ноября мужская сборная Грузии по баскетболу проведет выездной матч отборочного этапа чемпионата мира против сборной Греции в Афинах. Начало встречи запланировано на 22:00 по тбилисскому времени (GET).

Для обеих команд предстоящий поединок имеет существенное турнирное значение: сборная Грузии располагает на одну победу больше соперника (5 побед) и в случае успеха укрепит позиции в борьбе за выход на чемпионат мира.

Сборная Грузии тренировалась в Афинах с 22 ноября на арене АЕК, а накануне матча провела занятие в зале «Панатинаикоса». Главный тренер Александр Джикич уделил основное внимание тактическим построениям.

В составе отсутствует капитан команды Торнике Шенгелия, который в этот же день сыграет в матче Евролиги за «Дубай» против «Партизана» в Объединенных Арабских Эмиратах, после чего вылетит в Афины и присоединится к сборной в три часа ночи.