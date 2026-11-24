Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) планирует провести мероприятие в Грузии в третьем квартале 2027 года (Q3 2027), в период с июля по сентябрь. Об этом стало известно из распространенной в социальных сетях фотографии внутреннего документа, отражающего стратегию расширения организации.

Согласно распространенному документу, в качестве предполагаемого места проведения мероприятия в Грузии рассматривается Тбилисский дворец спорта. По этому же плану в 2027 году мероприятия UFC запланированы и в других странах региона. В частности, в документе указаны Казахстан (Almaty Arena) — 1 мая 2027 года, Узбекистан (Humo Arena) — в третьем квартале 2027 года и Кыргызстан (Bishkek Arena) — в четвертом квартале 2027 года.

План расширения UFC ставит целью освоение новых рынков в регионах Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. На данном этапе организация не сделала официального комментария относительно распространенного документа, соответственно, точная дата проведения мероприятия и другие детали пока неизвестны.