UFC планирует провести мероприятие в Грузии в третьем квартале 2027 года
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) планирует провести мероприятие в Грузии в третьем квартале 2027 года (Q3 2027), в период с июля по сентябрь. Об этом стало известно из распространенной в социальных сетях фотографии внутреннего документа, отражающего стратегию расширения организации.
Согласно распространенному документу, в качестве предполагаемого места проведения мероприятия в Грузии рассматривается Тбилисский дворец спорта. По этому же плану в 2027 году мероприятия UFC запланированы и в других странах региона. В частности, в документе указаны Казахстан (Almaty Arena) — 1 мая 2027 года, Узбекистан (Humo Arena) — в третьем квартале 2027 года и Кыргызстан (Bishkek Arena) — в четвертом квартале 2027 года.
План расширения UFC ставит целью освоение новых рынков в регионах Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. На данном этапе организация не сделала официального комментария относительно распространенного документа, соответственно, точная дата проведения мероприятия и другие детали пока неизвестны.
Напомним, что информация о возможном проведении турнира UFC в Грузии распространялась в медиа и ранее. В частности, близкий к переговорам источник сообщил агентству ТАСС, что в 2027 году проведение турниров Абсолютного бойцовского чемпионата планировалось в Грузии, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане.
«Ведутся переговоры относительно турниров в Грузии, Казахстане и Кыргызстане, а делегация Узбекистана уже встретилась с руководством UFC, где помимо турнира организации также рассматривается проведение Zuffa Boxing», — заявлял агентству BPN источник.
Ещё в разделе «Общество» Все →
Дуда Санадзе: «В Грецию мы едем только за победой!»
Сборная Грузии по баскетболу 26 ноября проведет в Греции матч отборочного этапа чемпионата мира, а 29 ноября примет в Тбилиси Португалию. О значении…
Драка, начавшаяся из-за парковки, завершилась смертью одного человека
В центре Тбилиси, на улице Гогебашвили, скончался мужчина — как рассказывают телеканалу «Пирвели» местные жители, произошедшему предшествовала…
Украинская церковь заслуживает независимого статуса — митрополит Цуртавский Вахтанг
Митрополит Цуртавский, владыка Вахтанг считает, что Православной церкви Украины положена автокефалия. По его словам, заявление, сделанное в Москве…
11-летний мальчик, пострадавший в результате взрыва в Поничала, выписан из клиники
В клинике Ингороква заявляют, что 11-летний мальчик, пострадавший в результате взрыва в Поничала 19 ноября, выписан домой. Решение о выписке было…
Граждан, пришедших помолиться в церковь Святого Георгия в Курмухи, не пустили в храм
Граждан, пришедших помолиться в церковь Святого Георгия в Курмухи, не пустили в храм. Проживающие в Кахи грузины говорят, что они собираются в этом…
Шио III: С суррогацией связано много тяжких грехов, и её запрет является шагом к духовному оздоровлению
Это очень важное решение. Запрет [суррогатного материнства] в нашей стране станет большим шагом вперед на пути духовного и нравственного оздоровления…