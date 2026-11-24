«Нас ждут очень важные матчи. Если мы обыграем Грецию, то победой над Португалией через три дня досрочно обеспечим себе путевку на чемпионат мира. В случае же поражения от Греции, 29-го числа с Португалией у нас будет игра, которую обязательно нужно выигрывать, чтобы в февральском окне окончательно достичь цели.

Сборная Грузии по баскетболу 26 ноября проведет в Греции матч отборочного этапа чемпионата мира, а 29 ноября примет в Тбилиси Португалию.

Отсутствие Гоги Битадзе и Сандро Мамукелашвили — очень большая потеря, однако в Грецию мы едем только с одной целью — за победой.

Что касается капитана, мы уже привыкли к подвигам Торнике Шенгелии. И сейчас он сначала сыграет в Евролиге, затем прилетит в Афины и поможет нам в матче с Грецией. Это равносильно чуду. И ребятам это придает еще больше мотивации».