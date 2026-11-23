Украинская церковь заслуживает независимого статуса — митрополит Цуртавский Вахтанг
Митрополит Цуртавский, владыка Вахтанг считает, что Православной церкви Украины положена автокефалия. По его словам, заявление, сделанное в Москве хорепископом Феодором, вероятно, выражало его личную позицию и не было согласовано с Католикосом-Патриархом всея Грузии.
«Исходя из своего видения зафиксировал, наверное… Не думаю, что он зафиксировал это от имени Синода и т. д. Возможно, в речи так получилось. Сейчас не угадаешь, кто какое заявление сделает. Не думаю, что это согласовано с Его Святейшеством», — говорит митрополит.
Митрополит отрицает, что по вопросу автокефалии Украинской церкви на Патриархию Грузии оказывалось давление, и поясняет, что рассмотрение вопроса было приостановлено, однако на заседание Синода он больше не возвращался.
«Нет, такого не было. Этот вопрос был приостановлен, и затем на заседании Синода он уже не рассматривался. Хорошо, что Его Святейшество не поехал, это хороший тон, и я думаю, что будущее покажет, что и как будет, потому что в мире действительно неспокойно, и кто что делает — находятся в зоне свободных действий. С моей точки зрения, Украина заслуживает независимый статус, статус независимой церкви, потому что из Киева просветилась и вся Русь, и славянская раса», — говорит митрополит Цуртавский, владыка Вахтанг.
Московская и Грузинская патриархии распространяют взаимоисключающие заявления о встрече, состоявшейся в Москве. По утверждению Московской патриархии, хорепископ Феодор дал Патриарху Кириллу обещание, что Грузинская православная церковь не признает никого, кто не получил рукоположения от Русской церкви.
Заявление касается вопроса автокефалии Православной церкви Украины. Московская патриархия выступает против признания независимости Украинской церкви, тогда как Патриархия Грузии решения по этому вопросу до сих пор не приняла.
Заявление Москвы Патриархия Грузии опровергает. По заявлению руководителя службы по связям с общественностью Патриархии протоиерея Андриа Джагмаидзе, подобных гарантий Патриарху Московскому дано не было.
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