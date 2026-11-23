Митрополит Цуртавский, владыка Вахтанг считает, что Православной церкви Украины положена автокефалия. По его словам, заявление, сделанное в Москве хорепископом Феодором, вероятно, выражало его личную позицию и не было согласовано с Католикосом-Патриархом всея Грузии.

«Исходя из своего видения зафиксировал, наверное… Не думаю, что он зафиксировал это от имени Синода и т. д. Возможно, в речи так получилось. Сейчас не угадаешь, кто какое заявление сделает. Не думаю, что это согласовано с Его Святейшеством», — говорит митрополит.

Митрополит отрицает, что по вопросу автокефалии Украинской церкви на Патриархию Грузии оказывалось давление, и поясняет, что рассмотрение вопроса было приостановлено, однако на заседание Синода он больше не возвращался.

«Нет, такого не было. Этот вопрос был приостановлен, и затем на заседании Синода он уже не рассматривался. Хорошо, что Его Святейшество не поехал, это хороший тон, и я думаю, что будущее покажет, что и как будет, потому что в мире действительно неспокойно, и кто что делает — находятся в зоне свободных действий. С моей точки зрения, Украина заслуживает независимый статус, статус независимой церкви, потому что из Киева просветилась и вся Русь, и славянская раса», — говорит митрополит Цуртавский, владыка Вахтанг.

Московская и Грузинская патриархии распространяют взаимоисключающие заявления о встрече, состоявшейся в Москве. По утверждению Московской патриархии, хорепископ Феодор дал Патриарху Кириллу обещание, что Грузинская православная церковь не признает никого, кто не получил рукоположения от Русской церкви.