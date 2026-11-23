Режиссер Георгий Окмелашвили вышел на свободу после 2,5 лет заключения
Режиссер и основатель рекламного агентства Limoni Георгий Окмелашвили, задержанный во время акций против закона об иноагентах, после двух с половиной лет заключения покинул Ксанскую тюрьму.
Он был помилован президентом Грузии Михаилом Кавелашвили по случаю празднования Дня Святого Георгия — Гиоргоба после соответствующего обращения.
Окмелашвили задержали в его доме в мае 2024 года, в период массовых протестов в Тбилиси. 3 февраля 2025 года суд признал его виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы.
После задержания Окмелашвили изначально предъявили обвинение по части 1 статьи 353 прима Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей. Позже обвинение ужесточили, добавив часть 1 статьи 260 — незаконное приобретение, хранение и ношение наркотических средств.
Георгий Окмелашвили отрицал наличие у него наркотиков. Что касается обвинения в нападении на полицейского, он заявлял, что инцидент произошел, когда он пытался защитить от спецназовцев гражданина, которого силовики в черных масках безо всяких оснований пытались затащить за свой кордон.
Отметим, что президент Грузии Михаил Кавелашвили 23 ноября помиловал 232 человека. Среди них оказались осужденные по делу об акциях протеста в ноябре-декабре 2024 года: Георгий Миндадзе, Анри Кварацхелия, Николоз Джавахишвили, Давид Ломидзе и Темур Засохашвили.
Ещё в разделе «Общество» Все →
Cостояние здоровья двух детей, пострадавших в результате взрыва в Поничала
Клинический директор клиники Ингороква Кахабер Челидзе заявил, что состояние здоровья двух детей, пострадавших в результате взрыва в Поничала,…
Сегодня в Грузии отмечают Гиоргоба
Сегодня, 23 ноября, православная церковь отмечает день мученичества святого Георгия на колесе. В связи с этим в храмах будут совершены праздничные…
ГПЦ зафиксировала патриарху Кириллу неприемлемость признания «кого-нибудь, у кого нет хиротонии»
Мы в Грузинской Православной Церкви всегда защищали и будем защищать каноническое право. Для нас абсолютно неприемлемо признавать кого-нибудь, у кого…
Патриархия опубликовала официальную информацию о визите делегации Грузинской Православной Церкви в Москву
Согласно сообщению пресс-службы Патриархии Грузинской Православной Церкви (ГПЦ), 19 ноября делегация ГПЦ отправилась в Москву для участия в…
Митрополит Иов: Когда я говорил, что эта власть неверующая и нецерковная, она показала своё истинное лицо, не так ли?!
Когда я говорил, что эта власть неверующая и нецерковная, она показала своё истинное лицо, не так ли?! — Своими реакциями, своим отношением — Они…
74-летняя женщина, пострадавшая в результате взрыва в Кутаиси, помещена в реанимационное отделение
В Кутаиси, на улице Зураба Чавчавадзе, где, в результате скопления природного газа произошёл взрыв в жилом доме, пострадала 74-летняя женщина. В…