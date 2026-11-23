Режиссер и основатель рекламного агентства Limoni Георгий Окмелашвили, задержанный во время акций против закона об иноагентах, после двух с половиной лет заключения покинул Ксанскую тюрьму.

Он был помилован президентом Грузии Михаилом Кавелашвили по случаю празднования Дня Святого Георгия — Гиоргоба после соответствующего обращения.

Окмелашвили задержали в его доме в мае 2024 года, в период массовых протестов в Тбилиси. 3 февраля 2025 года суд признал его виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы.