В центре Тбилиси, на улице Гогебашвили, скончался мужчина — как рассказывают телеканалу «Пирвели» местные жители, произошедшему предшествовала рукопашная драка.

Молодой мужчина, предположительно, упал в результате удара и получил несовместимые с жизнью повреждения.

На кадрах, предоставленных «Пирвели», видно, что на место была вызвана бригада скорой помощи, однако, несмотря на оказанную первую помощь, спасти пострадавшего не удалось.