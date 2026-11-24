Драка, начавшаяся из-за парковки, завершилась смертью одного человека
В центре Тбилиси, на улице Гогебашвили, скончался мужчина — как рассказывают телеканалу «Пирвели» местные жители, произошедшему предшествовала рукопашная драка.
Молодой мужчина, предположительно, упал в результате удара и получил несовместимые с жизнью повреждения.
На кадрах, предоставленных «Пирвели», видно, что на место была вызвана бригада скорой помощи, однако, несмотря на оказанную первую помощь, спасти пострадавшего не удалось.
Территория ограждена желтой лентой — по предварительной информации, участники драки и очевидцы доставлены полицией в отделение.
По одной из версий, противостояние произошло из-за парковки.
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