Cостояние здоровья двух детей, пострадавших в результате взрыва в Поничала
Клинический директор клиники Ингороква Кахабер Челидзе заявил, что состояние здоровья двух детей, пострадавших в результате взрыва в Поничала, удовлетворительное.
По его словам, после повторных обследований будет решён вопрос об их выписке домой.
«Состояние здоровья обоих пациентов вполне удовлетворительное. Сегодня им проведут повторные обследования, после чего будет решён вопрос об их выписке домой. Речь идёт как об 11-летнем мальчике, так и о девочке младше четырёх лет.
Девочка с самого начала оставалась в сознании. Нет необходимости публично рассказывать о том, что она вспоминала. Это непосредственно входит в компетенцию психологов. Психологи работают с обоими детьми с первого дня и, естественно, продолжат эту работу.
Что касается 11-летнего мальчика, у него была повреждена наружная часть уха. Сам слуховой аппарат не пострадал. Нынешние проблемы со слухом вызваны сгустками крови. Окончательную оценку можно будет дать после осмотра наружных ран. На данном этапе угрозы снижения слуха не наблюдается», — отметил Кахабер Челидзе.
В результате взрыва газа, произошедшего 19 ноября в жилом доме в Поничала, здание было разрушено. В результате происшествия погибли шесть человек, ещё пятеро пострадавших были доставлены в клиники, трое из них остаются в медицинских учреждениях.
При этом состояние мужчины, доставленного в ожоговый центр университетской клиники имени Хечинашвили, тяжёлое. Он находится на искусственной вентиляции лёгких.
Распоряжением правительства Грузии 22 ноября 2026 года было объявлено днём траура.
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