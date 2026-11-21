Когда я говорил, что эта власть неверующая и нецерковная, она показала своё истинное лицо, не так ли?! — Своими реакциями, своим отношением — Они оскорбили не меня — они оскорбили Господа, оскорбили Церковь, показав тем самым, что они не были верующими, — заявил митрополит Мровели-Урбнисский Иов (Акиашвили) во время проповеди.

Как отметил владыка, всему необходимо давать точное определение, а фарисейство — это, когда говоришь одно, а делаешь другое.

«Тот, кто причащается, кто причастен, тот находится со Христом. Если человек отдалён от Церкви и не является церковным, он не находится с Богом. В своей предыдущей проповеди я объясню каждое своё высказывание — когда я сказал, что эта власть неверующая и нецерковная, она проявила своё истинное лицо, не так ли?! Своими реакциями, своим отношением. Как вы сегодня услышали в Евангелии, апостолам говорится: если вас оскорбляют, то оскорбляют Меня. Они оскорбили не меня — они оскорбили Бога, оскорбили Церковь. Этим и проявилось, что они не были верующими. А тот, у кого есть вера, является и церковным, потому что он не хочет погибнуть. Вера есть и у дьявола: дьявол верит, что Бог существует, однако подтверждением присутствия Бога и общения с Богом является церковная жизнь — стремление к спасению, к тому, чтобы наша душа спаслась. Вот что такое вера, вот что такое церковность. Многие думают, что достаточно постоять в храме со свечой, зажечь свечу — и это вера и христианство. Но это не христианство, это фарисейство. Всему нужно точно давать своё название. Это фарисейство — говорить одно, а делать другое», — заявил владыка Иов.