Шио III: Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и всей Грузии
Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва, произошедшего в Тбилиси, в районе Поничала.
Как говорится в соболезновании Патриарха, трагедия в Поничала потрясла всю страну.
«Трагедия, произошедшая в Поничала и унесшая жизни шести человек, в том числе двух детей, потрясла всю страну. Наша скорбь велика! Мы искренне выражаем соболезнования членам семей и близким погибших, всей Грузии. Боль и скорбь родных и близких безмерны, и слова бессильны облегчить их страдания. В такие тяжёлые минуты наша надежда и утешение — вера в воскресшего из мёртвых Спасителя. Мы вверяем Его милосердию души новопреставленных и будем поддерживать их молитвами. Просим Господа поселить их в обителях праведных, укрепить веру членов их семей и близких и даровать им силы преодолеть эту боль, а пострадавшим — помочь и даровать скорейшее выздоровление. Да укрепит Господь нашу страну и благословит её миром», — говорится в соболезновании Патриарха.
В результате взрыва газа, произошедшего 19 ноября в жилом доме в Поничала, обрушилась часть здания. В результате происшествия погибли шесть человек, пятеро пострадавших были доставлены в клиники, трое из них остаются в медицинских учреждениях.
Распоряжением правительства Грузии 22 ноября 2026 года объявлено днём траура.
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