Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва, произошедшего в Тбилиси, в районе Поничала.

Как говорится в соболезновании Патриарха, трагедия в Поничала потрясла всю страну.

«Трагедия, произошедшая в Поничала и унесшая жизни шести человек, в том числе двух детей, потрясла всю страну. Наша скорбь велика! Мы искренне выражаем соболезнования членам семей и близким погибших, всей Грузии. Боль и скорбь родных и близких безмерны, и слова бессильны облегчить их страдания. В такие тяжёлые минуты наша надежда и утешение — вера в воскресшего из мёртвых Спасителя. Мы вверяем Его милосердию души новопреставленных и будем поддерживать их молитвами. Просим Господа поселить их в обителях праведных, укрепить веру членов их семей и близких и даровать им силы преодолеть эту боль, а пострадавшим — помочь и даровать скорейшее выздоровление. Да укрепит Господь нашу страну и благословит её миром», — говорится в соболезновании Патриарха.