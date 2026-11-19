Патриарх Шио направил в Москву хорепископа, 3 членов Синода и протопресвитера. Информацию об этом распространяет страница «Всемирные церковные новости».

20 ноября Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполняется 80 лет; в связи с этим Русская церковь пригласила в Москву предстоятелей и делегации поместных православных церквей.

«Католикос-Патриарх всея Грузии направил в Москву своего хорепископа митрополита Феодора, председателя отдела внешних церковных связей митрополита Герасима, митрополита Горийского и Атенского Андрея, епископа Никорцминдского Вахтанга и протопресвитера протоиерея Георгия Звиададзе», — говорится в распространенном сообщении.