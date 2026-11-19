Католикос-Патриарх всея Грузии направил в Москву делегацию ГПЦ
Патриарх Шио направил в Москву хорепископа, 3 членов Синода и протопресвитера. Информацию об этом распространяет страница «Всемирные церковные новости».
20 ноября Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполняется 80 лет; в связи с этим Русская церковь пригласила в Москву предстоятелей и делегации поместных православных церквей.
«Католикос-Патриарх всея Грузии направил в Москву своего хорепископа митрополита Феодора, председателя отдела внешних церковных связей митрополита Герасима, митрополита Горийского и Атенского Андрея, епископа Никорцминдского Вахтанга и протопресвитера протоиерея Георгия Звиададзе», — говорится в распространенном сообщении.
Визит в Москву телекомпании «Пирвели» подтвердил протопресвитер Георгий Звиададзе.
«80-летний юбилей Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это обычные межцерковные отношения, и об этом будет объявлено, когда поступит информация из Патриархии», — говорит священнослужитель.
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