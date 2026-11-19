Число погибших при взрыве в доме в Тбилиси достигло пяти — под завалами ищут еще двоих
Число погибших при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в тбилисском поселке Квемо-Поничала увеличилось до пяти человек. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших; ранее были обнаружены тела двух женщин и ребенка.
Поисково-спасательная операция на месте трагедии длится уже более десяти часов. Под обломками обрушившегося подъезда продолжают искать еще двух человек.
В операции участвуют до 150 пожарных-спасателей. Они исследуют здание при помощи кинологов и специального оборудования. Все они рискуют собственными жизнями. Как сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, в любой момент может произойти повторное обрушение.
Несколько часов назад спасателям удалось извлечь из-под завалов живой трехлетнюю девочку. Она провела под обломками более восьми часов — ребенок был в сознании и без видимых травм. Врачи сообщили, что опасность ее жизни не угрожает.
В тбилисских клиниках на данный момент остаются еще двое пострадавших при взрыве, двое человек выписали после оказания помощи.
Мощный взрыв в пятиэтажном корпусе в Квемо-Поничала прогремел утром 19 ноября около 09:00. Ударной волной в здании повредило межэтажные перекрытия, крышу и разрушило несколько лестничных маршей. По предварительной версии, причиной ЧП стала утечка бытового газа из обогревателя в квартире на пятом этаже, куда владелец накануне вернулся после долгого отсутствия.
По факту случившегося прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 240-прим УК Грузии). Экспертиза, проведенная мэрией Тбилиси совместно с бюро имени Самхараули, признала непригодными для проживания два подъезда дома — 28 семей (около 143 человек) временно переселят в гостиницы.
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