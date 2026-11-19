Командой вас сделал футбольный «голод», когда вы не ходили по полю, словно директора
Командой вас сделал футбольный «голод» — письмо о тоске по тем временам, когда «крестоносцы» не ходили по полю, словно директора
Сборная Грузии в последнем матче Лиги наций уступила Украине со счетом 0:1 и впервые в истории завершила отборочный цикл без единого забитого мяча и на последнем месте, оказавшись при этом единственной командой в текущем турнире с безголевой серией…
…Разумеется, сейчас эту команду и ее игроков ругают, поскольку на поле мы наблюдали группу футболистов, у которых не было огня, азарта и того духа, который выразился в знаменитом ударе головой упавшего на газон Буду Зивзивадзе в плей-офф Евро-2024. Тогда каждый член команды вкладывал в игру на поле душу и сердце — это видели все, равно как и сейчас болельщики видят, что прежнего не происходит.
В сборной Грузии серьезный кризис, определенный потенциал имеется, но команда не может его использовать. Негативно сказываются следующие факторы: после Евро-2024 в команде сменилась линия обороны, и у нас пока нет должным образом выстроенной и сыгранной задней линии. В полузащите много травмированных, распалось трио Китеишвили — Кочорашвили — Чакветадзе, и мы больше не можем развивать атаки по-прежнему.
Однако главным все же остается неспортивный аспект — футбольный «голод» закончился, многие довольны собой, либо не выросли, либо чересчур «запрофессорились», часть игроков предалась самоуспокоенности и вместо того, чтобы «пахать» поле, ходит по нему, словно директора. Исходя из этого, дух и настрой двухлетней давности оказались утрачены.
Но жизнь продолжается, и необходимо искать выход. Взглянем на нашу сборную иначе и задумаемся: каков тот элемент, на котором можно построить новую команду? Наибольшую подсказку в этом вопросе нам дают украинцы, которые в послематчевых комментариях единодушно отметили, что не смогли оказать сопротивление грузинам в контроле мяча и прессинге. Этот момент, увиденный со стороны, весьма примечателен.
Нападающий сборной Украины Даниил Сикан, забивший победный гол в ворота Грузии на 53-й секунде, произнес примечательную фразу — сборная Грузии превзошла нас во владении мячом:
«Мы рассчитывали владеть мячом дольше. Считаю, что нашей сильной стороной является именно контроль мяча. Однако Грузия сегодня действительно удивила — тем, как она управляла игрой и сохраняла мяч. Честно говоря, игра была очень тяжелой».
Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик также акцентировал внимание на этом же вопросе: «Главным были победа и избежание вылета из лиги. Но само качество игры мне не очень понравилось. Мы забили быстрый гол и думали, что все станет проще, однако оказалось, что Грузия играла так же хорошо, как Испания.
Мяча у нас практически не было, и мы не нашли способа выбраться из-под давления. Наши контратаки, особенно в первом тайме, совершенно не получались. Во втором тайме ситуация немного выправилась, но первые 45 минут мне действительно не понравились».
Очевидно, что одного лишь владения мячом недостаточно, и это отразилось на табло. Однако, несмотря на кризис, в этой сборной есть костяк, который, если избавится от самоуспокоенности и будет трудиться по-прежнему, сделает сборную лучше.
Для этого прежде всего необходимо пробуждение, чтобы успехи сборной, подобно 13 мая, не остались только в прошлом. Поэтому вспомните то время, когда футбольный «голод» сделал вас командой и вы не ходили по полю, словно директора!
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