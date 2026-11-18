В третьем квартале 2026 года в Грузии в общей сложности было выдано 16 839 водительских удостоверений. Из них 16 193 приходится на граждан Грузии, а 316 — на граждан иностранных государств. Вместе с тем в 330 случаях информация о гражданстве не указана.

Согласно статистике, опубликованной Министерством внутренних дел, среди иностранных граждан больше всего водительских удостоверений было выдано гражданам России. В частности, за отчетный период грузинские права получили 177 граждан РФ, что составляет 56% от общего числа удостоверений, выданных иностранцам.

На втором месте после России находится Беларусь, гражданам которой выдано 35 водительских удостоверений, а третье место занимает Украина с 30 удостоверениями.