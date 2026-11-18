В III квартале грузинские водительские права получили 177 граждан России
В третьем квартале 2026 года в Грузии в общей сложности было выдано 16 839 водительских удостоверений. Из них 16 193 приходится на граждан Грузии, а 316 — на граждан иностранных государств. Вместе с тем в 330 случаях информация о гражданстве не указана.
Согласно статистике, опубликованной Министерством внутренних дел, среди иностранных граждан больше всего водительских удостоверений было выдано гражданам России. В частности, за отчетный период грузинские права получили 177 граждан РФ, что составляет 56% от общего числа удостоверений, выданных иностранцам.
На втором месте после России находится Беларусь, гражданам которой выдано 35 водительских удостоверений, а третье место занимает Украина с 30 удостоверениями.
Примечательно, что общее количество водительских прав, выданных гражданам России, Беларуси и Украины, составляет 242, что равняется примерно 77% от всех удостоверений, выданных иностранным гражданам.
ТОП-10 стран по количеству водительских удостоверений, выданных иностранным гражданам, выглядит следующим образом:
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Россия — 177 водительских удостоверений;
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Беларусь — 35 водительских удостоверений;
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Украина — 30 водительских удостоверений;
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Азербайджан — 15 водительских удостоверений;
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Турция — 7 водительских удостоверений;
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Пакистан — 6 водительских удостоверений;
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Индия — 6 водительских удостоверений;
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Сирия — 4 водительских удостоверения;
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Израиль — 4 водительских удостоверения;
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Молдова, Великобритания, Австралия, Иран и Армения — по 3 водительских удостоверения.
Что касается других стран, по 2 водительских удостоверения было выдано гражданам Греции, Канады и Португалии, а по 1 удостоверению — гражданам Кипра, Иордании, Египта, Румынии, Франции, Южно-Африканской Республики, Польши, Венгрии, Казахстана, Швейцарии и Чехии.
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