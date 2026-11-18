Сборная Грузии проиграла Украине
Сборная Грузии в заключительном матче группового этапа Лиги наций сезона 2026/27 встретилась со сборной Украины и потерпела поражение со счётом 0:1.
В матче, который состоялся в словацком городе Кошице, украинцы открыли счёт уже на 53-й секунде после грубой ошибки нашей команды. Данило Сикан перехватил передачу Зурико Давиташвили недалеко от штрафной площади и точным ударом поразил ворота.
До перерыва команда Рамаза Сванадзе активно атаковала. Георгий Микаутадзе и Георгий Квернадзе пытались забить, однако вратарь и защитники сборной Украины действовали надёжно и нейтрализовали опасные моменты.
Во втором тайме сборная Грузии также не смогла наладить острую игру в атаке. На 90-й минуте Лука Лочошвили не сдержал эмоций, получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Наша команда не сумела переломить ход встречи и потерпела очередное поражение.
По итогам шести туров в группе B2 сборная Грузии набрала два очка, не забив ни одного гола, и заняла последнее место. Команда установила антирекорд: впервые в своей истории она провела отборочный цикл, не забив ни одного мяча.
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