Сборная Грузии в заключительном матче группового этапа Лиги наций сезона 2026/27 встретилась со сборной Украины и потерпела поражение со счётом 0:1.

В матче, который состоялся в словацком городе Кошице, украинцы открыли счёт уже на 53-й секунде после грубой ошибки нашей команды. Данило Сикан перехватил передачу Зурико Давиташвили недалеко от штрафной площади и точным ударом поразил ворота.

До перерыва команда Рамаза Сванадзе активно атаковала. Георгий Микаутадзе и Георгий Квернадзе пытались забить, однако вратарь и защитники сборной Украины действовали надёжно и нейтрализовали опасные моменты.