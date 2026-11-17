Грузинского бойца UFC Илию Топурию в Тбилиси больше всего беспокоят пробки — об этом он заявил в интервью изданию La Gazzetta Georgia. Илия Топурия посетил родину более чем на месяц после мероприятия UFC в «Белом доме».

«Где я только не бывал в мире, но таких пробок никогда не видел. Передвижение из одного места в другое превращается в стрессовый процесс. Когда добираешься до места, у тебя есть какие-то обязательства, нужно что-то сделать, что-то выполнить, но отдельно выматывает то, что приходится стоять в пробке… В то же время я не хочу многого говорить, потому что реально не нахожусь внутри этой системы, не живу здесь и многих вещей, так сказать, не понимаю. Конечно, если всегда искать негатив, ты его найдешь, всегда найдешь, но лично я бы обязательно изменил ситуацию с пробками, чтобы сэкономить энергию и время граждан. В целом огромное количество строек, идущих в Тбилиси, указывает на то, что будет еще больше машин и еще больше пробок, так что я с большим удовольствием взглянул бы на сам проект города — как у них все это запрограммировано, чтобы понять: допустим, сегодня 2026 год, но что у нас будет в 2030 году и как будет развиваться вся эта инфраструктура», — заявил Илия Топурия.

Грузинский боец также сравнил дорожное движение в Тбилиси с испанским и подчеркнул те преимущества, которые встречаются в Западной Европе:

«У Тбилиси такая проблема, что в какое бы место ты ни захотел поехать, тебе приходится проезжать через город — нет этой единой внешней системы. Допустим, как в Испании, где есть система автобанов и в каждую точку города ведут свои въезды, благодаря чему распределяется поток машин. Увидеть такое здесь было бы для меня очень интересно, а иначе сам знаешь — город может быть очень классным, все может быть очень круто, но если ты постоянно испытываешь стресс, то даже не знаю», — отметил бывший чемпион UFC в полулегком весе.