Ветераны Сил обороны смогут пользоваться социальным пакетом и до достижения пенсионного возраста
Ветераны Сил обороны, получающие государственную компенсацию, будут пользоваться социальным пакетом до достижения пенсионного возраста — это предусматривает общее предложение Народного защитника относительно прав ветеранов Сил обороны, которое учло Министерство здравоохранения.
По информации аппарата омбудсмена, согласно действующей на сегодняшний день регуляции, ветеранам Сил обороны, получающим государственную компенсацию, социальный пакет назначается только после достижения пенсионного возраста. Именно изменения этого порядка требовал омбудсмен и обратился к министерству с просьбой в процессе планирования бюджета на 2027 год рассмотреть выделение финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения социальным пакетом ветеранов Сил обороны, получающих государственную компенсацию, но не достигших пенсионного возраста.
«Проект изменений в соответствующее постановление в ближайшее время будет представлен правительству Грузии. Общее предложение Народного защитника ставило целью устранение того дифференцированного подхода, который, в отличие от ветеранов войны, ограничивал ветеранам Сил обороны, получающим государственную компенсацию, возможность пользования социальным пакетом до достижения пенсионного возраста», — заявляют в Министерстве здравоохранения.
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