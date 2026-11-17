Усмана Нурмагомедова и его сопровождающих лиц освободили из тюрьмы в Абу-Даби
Дагестанский боец MMA Усман Нурмагомедов и семеро его друзей освобождены из тюрьмы в Абу-Даби, куда они попали в результате нападения на грузинского бойца Мераба Двалишвили.
Изначально Усмана и семерых его сообщников приговорили к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 300 000 дирхамов ($81 688) для каждого. Дело касалось драки, произошедшей в среду, 11 ноября, в отеле «Яс Хилтон» (Yas Hilton), в которой участвовали грузинские бойцы Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили.
Согласно заявлению Судебного департамента Абу-Даби, вынесенный обвиняемым приговор был изменен, а штраф для каждого из них снижен до 150 000 дирхамов ($40 844).
По пояснению ведомства, основанием для такого решения стали примирение сторон, отзыв исков и ходатайство потерпевших об освобождении обвиняемых.
На прошлой неделе Усман и его единомышленники в фойе отеля напали на Мераба Двалишвили, который снимал видео для социальных сетей. Усман ударил грузинского бойца по лицу, за чем последовала потасовка. Кадры, запечатлевшие инцидент, широко распространились в социальных сетях. После произошедшего были задержаны десять человек.
Напомним, что позже Двалишвили и Лазишвили освободили. Обоих обязали выплатить штраф в размере 50 000 дирхамов ($13 614), который покрыла борцовская организация RAF.
Ещё в разделе «Общество» Все →
Боец UFC Илиа Топуриа шокирован автомобильными пробками в Тбилиси
Грузинского бойца UFC Илию Топурию в Тбилиси больше всего беспокоят пробки — об этом он заявил в интервью изданию La Gazzetta Georgia. Илия Топурия…
Рамаз Сванадзе: «Мы должны быть такими же агрессивными, как в начале матча с Венгрией»…
Перед решающим матчем против Украины главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе в первую очередь высказался о психологическом состоянии своей…
Ветераны Сил обороны смогут пользоваться социальным пакетом и до достижения пенсионного возраста
Ветераны Сил обороны, получающие государственную компенсацию, будут пользоваться социальным пакетом до достижения пенсионного возраста — это…
Грузинские ассоциации в Турции требуют уважения к международно признанным границам и территориальной целостности Грузии
Находящиеся в Турции грузинские ассоциации и неправительственные организации выступили с совместным заявлением в связи с инициативой «Группы дружбы с…
«Когда Усман подошел ко мне, я встретил его с улыбкой, а он…» — Мераб Двалишвили подробно вспомнил инцидент
Мераб Двалишвили недавно в шоу Ариэля Хельвани исчерпывающе высказался об инциденте, произошедшем в Абу-Даби, и подробно вспомнил случившееся. Что…
GQ Magazine назвал Хвичу Кварацхелия «Мужчиной года»
Журнал GQ Magazine назвал капитана сборной Грузии Хвичу Кварацхелия «Мужчиной года». Издание публикует статью о 25-летней грузинской звезде.…