Дагестанский боец MMA Усман Нурмагомедов и семеро его друзей освобождены из тюрьмы в Абу-Даби, куда они попали в результате нападения на грузинского бойца Мераба Двалишвили.

Изначально Усмана и семерых его сообщников приговорили к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 300 000 дирхамов ($81 688) для каждого. Дело касалось драки, произошедшей в среду, 11 ноября, в отеле «Яс Хилтон» (Yas Hilton), в которой участвовали грузинские бойцы Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили.

Согласно заявлению Судебного департамента Абу-Даби, вынесенный обвиняемым приговор был изменен, а штраф для каждого из них снижен до 150 000 дирхамов ($40 844).