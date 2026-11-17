В первую очередь необходимо, чтобы мы были смелее в завершении атак. Плюс нам нужна такая агрессивность, какая у нас была особенно в начале встречи со сборной Венгрии. В то же время мы должны максимально сохранять концентрацию на протяжении всей игры…

«Психологически мы действительно находимся не в том состоянии, в котором должны быть — это логично, исходя из той реальности, в которой мы оказались. Однако завтрашняя игра — это новый шанс все это исправить. Мы приложим все усилия, чтобы улучшить как психологическое, так и турнирное положение и добиться результата, которого все мы так сильно хотим…

Сборная Украины тоже находится в сложной ситуации. Однако мы реально знаем их силу и с большим уважением относимся к их главному тренеру и тому футболу, который он проповедует…

Трудности есть как у нас, так и у них, и я думаю, нас обоих ждет очень сложный матч. Помимо стратегии и тактического рисунка, очень многое решит характер, который должны проявить обе команды. Надеюсь, мы покажем его в большей степени и завершим встречу в свою пользу…

С первого же дня я работаю над тем, чтобы у сборной было собственное лицо. В обычном режиме на отборочном этапе для этого будет достаточно времени. Это будет непросто, особенно если учитывать специфику футбола сборных. Тем не менее на каждом следующем сборе я хочу видеть команду, которая прогрессирует. Но это дело будущего, сейчас самое главное — завтрашняя игра…

Из чемпионата Украины у нас трое футболистов — Азаров, Маисурадзе и Гагнидзе. Кто из них сыграет, заранее сказать не могу, обо всем узнаете перед матчем. Но они здесь потому, что заслуживают играть в сборной, и я на них рассчитываю», — сказал Рамаз Сванадзе.