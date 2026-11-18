Зоозащитники призывают патриарха Грузии высказаться о предполагаемом жестоком обращении с собаками
Зоозащитники призывают патриарха Грузии высказаться о предполагаемом жестоком обращении с собаками
Зоозащитники собирают подписи под обращением к патриарху и Патриархии Грузии с просьбой выразить свою позицию в связи с предполагаемыми случаями жестокого обращения с собаками и их умерщвления.
По словам зоозащитников, им не разрешают посещать собачий приют даже в те часы, когда посещения ранее были разрешены. Это усиливает их подозрения в том, что администрация скрывает происходящее на его территории.
«Со вчерашнего дня мы собираем подписи для обращения в Патриархию. Мы хотим попросить Его Святейшество, чтобы в этой сложной ситуации он поддержал нас в той форме, которую сочтет нужной Патриархия», — цитирует одного из активистов телекомпания Pirveli.
Ранее защитники животных обращались к Генеральной прокуратуре Грузии с требованием начать расследование признаков преступлений: жестокого обращения с животными, возможной кражи, злоупотребления служебными полномочиями или служебной халатности, а также возможной фальсификации или сокрытия официальных данных.
Поводом стали опубликованные телекомпанией Pirveli кадры, на которых, предположительно, запечатлено захоронение животных в специально подготовленной яме. На кадрах запечатлены тела десятков собак, засыпанные землёй. Жители Тбилиси узнают среди них уличных питомцев, которые раньше жили в их дворах и которых они опекали.
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