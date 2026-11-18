Зоозащитники призывают патриарха Грузии высказаться о предполагаемом жестоком обращении с собаками

Зоозащитники собирают подписи под обращением к патриарху и Патриархии Грузии с просьбой выразить свою позицию в связи с предполагаемыми случаями жестокого обращения с собаками и их умерщвления.

По словам зоозащитников, им не разрешают посещать собачий приют даже в те часы, когда посещения ранее были разрешены. Это усиливает их подозрения в том, что администрация скрывает происходящее на его территории.

«Со вчерашнего дня мы собираем подписи для обращения в Патриархию. Мы хотим попросить Его Святейшество, чтобы в этой сложной ситуации он поддержал нас в той форме, которую сочтет нужной Патриархия», — цитирует одного из активистов телекомпания Pirveli.