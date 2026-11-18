Вахо Саная: Мы не будем корректировать наши слова из-за того, что Иванишвили составил отдельный словарь
Мы не будем корректировать наши слова из-за того, что Иванишвили составил отдельный словарь и вносит туда те слова, которые не хочет слышать. Мое поведение от этого не изменится. Их посыл: «всех арестуем», «всем выпишем штрафы»! Пусть у них будет этот посыл. Наш посыл: мы не боимся! — об этом журналист Вахо Саная заявил у изолятора временного содержания Мцхета-Мтианети, после истечения срока его 30-дневного административного ареста.
По его словам, «от ареста ничего не меняется, сколько бы времени он ни длился и сколько бы раз ни повторялся».
«Мне очень неловко говорить, что я пробыл в заключении 1 месяц, 14 дней и так далее… У нас в тюрьме такие люди, наши политические заключенные, «узники совести», мы все должны заботиться о них и делать максимум, чтобы довести борьбу до конца. Обязательно доведем. Какой бы штраф ни выписали, какой бы арест ни назначили, мы всегда будем писать и говорить то, что считаем нужным. Мы не будем корректировать наши слова из-за того, что Иванишвили составил отдельный словарь и вносит туда те слова, которые не хочет слышать. Мое поведение от этого не изменится. Их посыл: «всех арестуем», «всем выпишем штрафы»! Пусть у них будет этот посыл. Наш посыл: мы не боимся! Не боимся никаких методов. Они не смогут стать победителями, а мы не будем побежденными», — отметил Вахо Саная.
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