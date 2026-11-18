Началось голосование на премию BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards 2026. В номинации «Лучший футболист года среди мужчин» представлен и Хвича Кварацхелия. Проголосовать можно по этой ссылке.

Престижные награды выявят лучших футболистов, тренеров и клубы сезона 2025/26.

Онлайн-голосование уже открыто, и болельщики, проживающие в разных странах мира, могут выбрать своих фаворитов. Первый этап голосования продлится до 30 ноября, а церемония награждения состоится 28 декабря в Дубае. В рамках мероприятия также будут объявлены лучшие представители испанского футбола сезона 2025/26 — победители LALIGA Awards.