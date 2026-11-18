Хвича Кварацхелия поборется за звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Началось голосование на премию BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards 2026. В номинации «Лучший футболист года среди мужчин» представлен и Хвича Кварацхелия. Проголосовать можно по этой ссылке.
Престижные награды выявят лучших футболистов, тренеров и клубы сезона 2025/26.
Онлайн-голосование уже открыто, и болельщики, проживающие в разных странах мира, могут выбрать своих фаворитов. Первый этап голосования продлится до 30 ноября, а церемония награждения состоится 28 декабря в Дубае. В рамках мероприятия также будут объявлены лучшие представители испанского футбола сезона 2025/26 — победители LALIGA Awards.
Основные номинации и претенденты
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Лучший футболист года (список из 26 номинантов): Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья и Фабиан Руис. Среди претендентов также испанские футболисты Пау Кубарси, Родри и Ламин Ямаль, а также Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Майкл Олисе, Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем и Лионель Месси.
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Лучший нападающий: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн и Лаутаро Мартинес.
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Лучший полузащитник: Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Педри, Мартин Эдегор, Райан Шерки, Энцо Фернандес и Нико Пас.
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Лучший защитник: несколько футболистов ПСЖ, а также Пау Кубарси, Вильям Салиба, Габриэл Магальяйнс, Дайо Упамекано и Федерико Димарко. Примечательно, что Димарко — единственный номинант в этой категории, который не принимал участия в чемпионате мира 2026 года.
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Лучший вратарь: за награду вновь поборются Унаи Симон и Эмилиано Мартинес.
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Лучший мужской клуб: ПСЖ, «Интер», мюнхенская «Бавария», «Фламенго», лондонский «Арсенал», «Астон Вилла» и саудовский «Аль-Ахли».
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Лучший тренер: Луис Энрике, Луис де ла Фуэнте, Микель Артета, Унаи Эмери, Кристиан Киву и Сеск Фабрегас.
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Восходящая звезда (для молодых талантов, 14 претендентов): среди номинантов — Пау Кубарси, Арда Гюлер, Эндрик, Леннарт Карл и Уоррен Заир-Эмери.
Новая номинация и порядок голосования
Одним из нововведений церемонии 2026 года является номинация «Исторический клуб — выбор болельщиков», которая проводится впервые и выявит команды, оставившие особый след в истории футбола. Среди 16 номинантов — мадридский «Реал», «Милан», «Интер», «Ювентус», мюнхенская «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Бенфика», буэнос-айресский «Бока Хуниорс» и «Фламенго».
В 12 из 14 номинаций болельщики смогут голосовать до 30 ноября на официальном сайте — vote.globesoccer.com. На втором этапе результаты общественного голосования будут суммированы с голосами жюри Globe Soccer. В состав жюри входят известные представители мирового футбола, в том числе Марчелло Липпи, Антонио Конте, Икер Касильяс и Луиш Фигу.
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