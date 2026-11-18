Критика понятна, болельщика интересует результат. Мы оказались перед фактом — перед реальностью, в которой никто из нас не хотел бы находиться: нам предстоит начать все заново. Одно могу вам сказать: работа уже началась и продолжится так, что все вы увидите национальную сборную Грузии такой, какой она была на чемпионате Европы, когда вся страна была едина.

«Критика будет, и мы должны ее принять, потому что, когда у сборной Грузии такая серия, говорить конкретно об одной игре нецелесообразно. Один большой цикл завершился, поэтому уже необходимо хирургическое вмешательство, чтобы с марта мы были совершенно другой командой, с другим настроем и менталитетом — с пониманием того, что достижения прошлого очень хороши, спасибо за них, но футбол — это сегодня и завтра.

После поражения от Украины главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе пообещал болельщикам, что многое изменится и что в марте его команда будет такой, какой она порадует каждого…

Нам всем очень нужно единство. Ошибки — обычный момент, это касается каждого. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Однако считаю, что сейчас все второстепенно. Главное — заново начать строить ту команду, контуры которой уже существуют и которой все будут гордиться.

Детали того, о чем мы говорили в раздевалке, я выносить не буду, но мы все согласны, что нужно начать все с нуля, с таким же запалом и горящими глазами, которые были у нас на чемпионате Европы. Нам снова нужен тот же настрой. Я говорил в первую очередь о ментальной стороне, и футболисты, которые не смогут соответствовать этим ментальным требованиям, в дальнейшем в сборной не будут. Здесь речь идет не о конкретном футболисте, а об общих подходах, которые абсолютно необходимы нам всем.

Мы старались играть первым номером, но в завершающей фазе испытывали проблемы. Другого объяснения тому, что за шесть матчей мы не забили ни одного мяча, мы не найдем. Это ненормально, и объяснения этому у меня нет. При строительстве команды все начинается с владения мячом, и постепенно к нам вернутся игроки, за счет чего прибавится качество, которое нам очень нужно.

Подход? Ничего особенного не происходит, просто наша ментальная составляющая не подходит современному футболу. Так нельзя. Я не говорю о конкретных личностях, ведь это касается всех нас: нужно наладить связь с болельщиками и вернуть единство. Мы все вместе видим, как от матча к матчу уменьшается количество фанатов на стадионе. Болельщик приходит на стадион в хорошие времена. Так было всегда.

Поэтому мы обязаны ответить на реакцию болельщиков нашей хорошей игрой и единством, которое на этом сборе действительно ощущалось — хотя бы в отличие от предыдущего сбора. В футболе единство необходимо. Однако этого все же оказалось недостаточно, чтобы не проиграть такой матч. Первый тайм мы не то что не должны были проигрывать — мы должны были забивать. К сожалению, проблемы в деталях — признак того, что каждый из нас в чем-то недорабатывает.

Под хирургическим вмешательством я подразумевал не кого-то конкретно, а полное изменение — как чисто футбольное, так и психологическое, ментальное, и не только на сборах: изменение всего и выстраивание так, как я себе это представляю. Мы стараемся измениться, работа началась.

Уже несколько дней пишут, что мы снова опустились в болото. Уверяю вас, сборная Грузии в болото не опустится. В марте у нас будет плей-офф, который сборная Грузии преодолеет. Факт в том, что к дивизиону A мы оказались не готовы, но у нас есть потенциал сохранить место в дивизионе B и улучшить качество игры.

Я работаю с командой один месяц. Я очень хорошо знал, куда шел. Мы все сделаем все возможное, чтобы преодолеть этот период. А опыт преодоления кризисов у нас действительно есть. Этот груз ложится на меня, мне его нести, но я очень хорошо знаю, на что мы способны. Уверяю вас, с марта вы увидите абсолютно другую сборную — ту, которую все мы хотим видеть», — сказал Рамаз Сванадзе.