Пострадавший при взрыве ребенок помещен в реанимацию
Двое пострадавших в результате взрыва в Поничала — мать и её 11-летний сын — доставлены в клинику Ингороква.
Как пояснила «Интерпрессньюс» руководитель департамента неотложной помощи клиники Ани Далакишвили, состояние ребёнка тяжелее, чем у матери, и он помещён в реанимационное отделение.
«К нам поступили двое пострадавших — мать и сын: 38-летняя женщина и 11-летний мальчик. У ребёнка черепно-мозговая травма и травма грудной клетки, он помещён в отделение интенсивной терапии. Что касается матери, у неё лёгкое сотрясение мозга, её состояние стабильное, и через несколько часов её выпишут домой. Состояние ребёнка более тяжёлое, поэтому мы поместили его в реанимационное отделение», — заявила Далакишвили.
По имеющейся информации, в настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению семи человек, в том числе трёх детей. Что касается пострадавших, то, по последним данным, в клиники доставлены четыре человека, один из них — малолетний ребёнок.
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