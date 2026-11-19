Двое пострадавших в результате взрыва в Поничала — мать и её 11-летний сын — доставлены в клинику Ингороква.

Как пояснила «Интерпрессньюс» руководитель департамента неотложной помощи клиники Ани Далакишвили, состояние ребёнка тяжелее, чем у матери, и он помещён в реанимационное отделение.

«К нам поступили двое пострадавших — мать и сын: 38-летняя женщина и 11-летний мальчик. У ребёнка черепно-мозговая травма и травма грудной клетки, он помещён в отделение интенсивной терапии. Что касается матери, у неё лёгкое сотрясение мозга, её состояние стабильное, и через несколько часов её выпишут домой. Состояние ребёнка более тяжёлое, поэтому мы поместили его в реанимационное отделение», — заявила Далакишвили.

По имеющейся информации, в настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению семи человек, в том числе трёх детей. Что касается пострадавших, то, по последним данным, в клиники доставлены четыре человека, один из них — малолетний ребёнок.