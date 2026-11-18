Кобиашвили отметил, что искать причины неудач в других — самый простой путь, однако реальные изменения начинаются с личной ответственности каждого. По его словам, никто не имеет права считать, что выполнил свои обязанности, если общая цель не была достигнута. Глава федерации призвал игроков трансформировать боль от поражения в правильную мотивацию и доказать делом, что ситуацию можно изменить.

«Последний розыгрыш Лиги наций УЕФА завершился большим разочарованием. Огорчен каждый болельщик, для которого футбол — это не просто спорт. Это эмоции, единство и зачастую та особая надежда, которая задает настрой всей страны», — говорится в обращении Кобиашвили в Facebook. Он подчеркнул, что ожидания болельщиков имели под собой все основания, учитывая высокий потенциал и недавние исторические успехи команды.

Президент Федерации футбола Грузии (GFF) Леван Кобиашвили прокомментировал неудачное выступление национальной команды в Лиге наций УЕФА, призвав игроков и тренерский штаб признать ошибки, чтобы вернуть доверие болельщиков в новом цикле.

Главной задачей на следующий цикл Кобиашвили назвал возвращение утраченных эмоций, доверия и особой гордости за сборную, а также борьбу за путевку на чемпионат Европы.

«Болельщик имеет право ожидать большего и гордиться своей сборной. А у нас есть ответственность оправдать эти ожидания», — заключил президент GFF.

Сборная Грузии завершила групповой этап Лиги наций B на последнем, четвертом месте, набрав всего два очка в шести матчах. Команда потерпела четыре поражения, дважды сыграла вничью и не забила ни одного мяча в группе с Украиной, Северной Ирландией и Венгрией.

Турнир сопровождался кадровыми потерями и сменой тренерского штаба: после стартового поражения от североирландцев пост главного тренера покинул Вилли Саньоль, а его место занял Рамаз Сванадзе. В октябрьских матчах сборная осталась без капитана Хвичи Кварацхелия, получившего тяжелую травму колена в игре за «Барселону», а в ноябре — без травмированного Отара Китеишвили и дисквалифицированного Георгия Кочорашвили.