В Поничала из-под завалов живым извлекли ребенка — ищут еще 2 малолетних детей
В Поничала спасатели извлекли ребенка живым из-под завалов жилого корпуса, обрушившегося в результате взрыва. Поисково-спасательные работы на месте происшествия ведутся уже около 8 часов.
К настоящему времени под завалами ищут еще 6 человек, в том числе 2 детей.
По информации СМИ, спасатели извлекли малолетнего ребенка из-под завалов невредимым. На машине скорой медицинской помощи он доставлен в клинику.
Напомним, что сегодня утром в Поничала в жилом корпусе, предположительно в результате скопления природного газа, произошел взрыв. В результате происшествия 4 пострадавших, среди которых один малолетний ребенок, были доставлены в клинику.
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