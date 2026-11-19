В Поничала спасатели извлекли ребенка живым из-под завалов жилого корпуса, обрушившегося в результате взрыва. Поисково-спасательные работы на месте происшествия ведутся уже около 8 часов.

К настоящему времени под завалами ищут еще 6 человек, в том числе 2 детей.

По информации СМИ, спасатели извлекли малолетнего ребенка из-под завалов невредимым. На машине скорой медицинской помощи он доставлен в клинику.

Напомним, что сегодня утром в Поничала в жилом корпусе, предположительно в результате скопления природного газа, произошел взрыв. В результате происшествия 4 пострадавших, среди которых один малолетний ребенок, были доставлены в клинику.