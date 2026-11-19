Как рассказал руководитель проекта, ассоциированный профессор Батумского государственного университета имени Шота Руставели Гурам Чхатаришвили, программа включает образовательные направления «Юный ботаник», «Дневник юного ботаника» и «Моё первое растение».

Инициатива предусматривает участие учеников VII–IX классов в практическом изучении ботаники, экологии и биоразнообразия. Занятия будут проходить непосредственно на территории Ботанического сада, где школьники смогут проводить исследования и эксперименты, а также знакомиться с уходом за растениями.

Проект «Живая лаборатория: наука в Ботаническом саду Батуми» стал победителем грантового конкурса на популяризацию науки, организованного Национальным научным фондом Грузии имени Шота Руставели в 2026 году.

Главная задача проекта заключается в том, чтобы вывести изучение естественных наук за пределы школьных кабинетов и дать подросткам возможность получать знания через собственные наблюдения и практическую работу.

Организаторы рассчитывают, что такая форма обучения поможет развить интерес к науке, сформировать экологическое мышление и привлечь новое поколение к изучению природы.