Ботанический сад Батуми станет научной лабораторией для школьников
Проект «Живая лаборатория: наука в Ботаническом саду Батуми» стал победителем грантового конкурса на популяризацию науки, организованного Национальным научным фондом Грузии имени Шота Руставели в 2026 году.
Инициатива предусматривает участие учеников VII–IX классов в практическом изучении ботаники, экологии и биоразнообразия. Занятия будут проходить непосредственно на территории Ботанического сада, где школьники смогут проводить исследования и эксперименты, а также знакомиться с уходом за растениями.
Как рассказал руководитель проекта, ассоциированный профессор Батумского государственного университета имени Шота Руставели Гурам Чхатаришвили, программа включает образовательные направления «Юный ботаник», «Дневник юного ботаника» и «Моё первое растение».
Главная задача проекта заключается в том, чтобы вывести изучение естественных наук за пределы школьных кабинетов и дать подросткам возможность получать знания через собственные наблюдения и практическую работу.
Организаторы рассчитывают, что такая форма обучения поможет развить интерес к науке, сформировать экологическое мышление и привлечь новое поколение к изучению природы.
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