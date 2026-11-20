Cостояние двух детей, пострадавших при взрыве в Поничала и помещенных в клинику Ингороква, удовлетворительное
В университетской клинике Ингороква заявляют, что состояние детей, пострадавших в результате взрыва в Поничала, вполне удовлетворительное.
По сведениям клинического директора университетской клиники Ингороква Кахабера Челидзе, 11-летний мальчик находится в департаменте реанимации, а 3-летняя девочка — в отделении педиатрии.
По его же словам, сегодня к ведению этих пациентов подключится психологическая помощь.
«В клинике находятся 2 пациента. Один — 11-летний мальчик, который проходит лечение в отделении реанимации, а девочка 3 лет и 9 месяцев находится в отделении педиатрии. По утренним данным, их состояние вполне удовлетворительное, однако проводятся динамические исследования — как инструментальные, так и лабораторные. Сегодня к ведению этих пациентов подключится психологическая помощь. Что касается выписки — естественно, говорить об этом на данном этапе преждевременно», — заявил врач.
Для справки, 19 ноября в Поничала на пятом этаже жилого корпуса произошел взрыв в результате скопления природного газа. В результате трагедии погибли 6 человек, еще 5 пострадали.
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