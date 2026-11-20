Кашибадзе: Cостояние 31-летнего мужчины, пострадавшего в результате взрыва в Поничала, тяжелейшее и он по-прежнему на управляемом дыхании
По информации директора Ожогового центра Гуги Кашибадзе, 31-летний мужчина, пострадавший в результате взрыва в жилом доме в Квемо Поничала, по-прежнему находится на управляемом дыхании.
Как он сообщил «Интерпрессньюс», на фоне интенсивного лечения состояние 31-летнего мужчины сохраняется стабильным.
«Состояние здоровья мужчины без изменений, оно крайне тяжелое. Он находится на управляемом дыхании, на фоне интенсивного лечения сохраняет стабильность», — отметил Гуга Кашибадзе.
Для справки, 19 ноября в Поничала на пятом этаже жилого корпуса произошел взрыв в результате скопления природного газа. В результате трагедии погибли 6 человек, еще 5 пострадали.
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