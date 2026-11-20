“Спасательные мероприятия фактически завершены”, – заявил министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили, находившийся на месте происшествия в Поничала.

По его словам, в результате спасательных работ в течение дня с места происшествия в больницы были доставлены пять человек, а во второй половине дня из-под завалов извлекли тела шести погибших.

«Пожарные-спасатели, к счастью, в общей сложности доставили в медицинские учреждения пятерых граждан. Среди них один малолетний ребёнок, жизни и здоровью которого ничего не угрожает. Из этих пяти человек только один находится в критически тяжёлом состоянии. Также, к сожалению, во второй половине дня мы извлекли из-под завалов тела шести погибших граждан, в том числе одного малолетнего ребёнка. Прежде всего хочу выразить соболезнования их семьям, родным и близким. Эта трагедия, безусловно, стала трагедией для всей страны, однако тяжелее всего, в первую очередь, приходится членам их семей и близким», – отметил Тамазашвили.