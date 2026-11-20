Спасательные работы в Поничала завершены, пять человек остаются в больнице, спасатели извлекли из-под завалов тела шести человек
“Спасательные мероприятия фактически завершены”, – заявил министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили, находившийся на месте происшествия в Поничала.
По его словам, в результате спасательных работ в течение дня с места происшествия в больницы были доставлены пять человек, а во второй половине дня из-под завалов извлекли тела шести погибших.
«Пожарные-спасатели, к счастью, в общей сложности доставили в медицинские учреждения пятерых граждан. Среди них один малолетний ребёнок, жизни и здоровью которого ничего не угрожает. Из этих пяти человек только один находится в критически тяжёлом состоянии. Также, к сожалению, во второй половине дня мы извлекли из-под завалов тела шести погибших граждан, в том числе одного малолетнего ребёнка. Прежде всего хочу выразить соболезнования их семьям, родным и близким. Эта трагедия, безусловно, стала трагедией для всей страны, однако тяжелее всего, в первую очередь, приходится членам их семей и близким», – отметил Тамазашвили.
По его словам, с этого момента на месте происшествия будут продолжены следственные действия.
«Теперь будут продолжены следственные действия, в частности, осмотр места происшествия с участием криминалистов с целью получения всех необходимых доказательств. Хочу поблагодарить каждого сотрудника МВД, принимавшего участие в следственных действиях и, разумеется, в спасательных мероприятиях. Также обязательно хочу поблагодарить муниципальные службы и, прежде всего, наших героев – пожарных-спасателей, которые действительно образцово выполнили возложенные на них обязанности. Хочу поблагодарить представителей СМИ, журналистов. На протяжении всего дня мы сотрудничали, и у общественности была возможность в прямом эфире следить за развитием событий», – заявил Тамазашвили.
19 ноября в жилом доме в Поничала произошёл взрыв газа, в результате которого обрушилась часть здания. Первоначально с места происшествия в больницы были доставлены четыре человека. Под завалами оказались семь человек. Сначала спасатели извлекли из-под обломков малолетнюю девочку. По словам врачей, состояние её здоровья удовлетворительное. Во второй половине дня из-под завалов были извлечены тела шести человек.
Ещё в разделе «Общество» Все →
Cостояние двух детей, пострадавших при взрыве в Поничала и помещенных в клинику Ингороква, удовлетворительное
В университетской клинике Ингороква заявляют, что состояние детей, пострадавших в результате взрыва в Поничала, вполне удовлетворительное. По…
Кашибадзе: Cостояние 31-летнего мужчины, пострадавшего в результате взрыва в Поничала, тяжелейшее и он по-прежнему на управляемом дыхании
По информации директора Ожогового центра Гуги Кашибадзе, 31-летний мужчина, пострадавший в результате взрыва в жилом доме в Квемо Поничала,…
Католикос-Патриарх всея Грузии направил в Москву делегацию ГПЦ
Патриарх Шио направил в Москву хорепископа, 3 членов Синода и протопресвитера. Информацию об этом распространяет страница «Всемирные церковные…
Ботанический сад Батуми станет научной лабораторией для школьников
Проект «Живая лаборатория: наука в Ботаническом саду Батуми» стал победителем грантового конкурса на популяризацию науки, организованного…
Число погибших при взрыве в доме в Тбилиси достигло пяти — под завалами ищут еще двоих
Число погибших при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в тбилисском поселке Квемо-Поничала увеличилось до пяти человек. Спасатели извлекли…
В Поничала из-под завалов живым извлекли ребенка — ищут еще 2 малолетних детей
В Поничала спасатели извлекли ребенка живым из-под завалов жилого корпуса, обрушившегося в результате взрыва. Поисково-спасательные работы на месте…