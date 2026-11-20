Сборная Грузии встретится с национальной командой Фарерских островов в стыковых матчах за право остаться в дивизионе B Лиги наций. Это стало известно по итогам жеребьёвки, состоявшейся в швейцарском городе Ньон.

Сборная Грузии заняла последнее, четвёртое место в группе B2 и сыграет в стыковых матчах, чтобы сохранить место в дивизионе B в следующем сезоне. По итогам жеребьёвки в Ньоне были сформированы восемь пар для матчей за повышение и понижение в классе между дивизионами A и B, а также B и C.

Северная Македония — Кипр

Эстония — Румыния

Грузия — Фарерские острова

Беларусь — Израиль

Грузия как представитель более высокого дивизиона была среди сеяных команд, поэтому ей в соперники досталась сборная из более низкого, дивизиона C. Первые матчи состоятся на поле соперников, а ответную встречу сборная Грузии проведёт на своём стадионе.

Первые матчи пройдут 25–27 марта 2027 года, ответные — 28–30 марта.