УЕФА утвердил даты плей-офф текущего розыгрыша Лиги наций, который состоится в марте следующего года.

Уже было известно, что сборная Грузии первый матч с Фарерскими островами проведет в гостях, но дата и время не были установлены.

Теперь выяснилось, что этот матч пройдет в субботу, 27 марта, на Фарерах и начнется в 15:00 по тбилисскому времени. А в ответной встрече Грузия соперника в субботу, 30 марта. Игра начнется в 18:00.