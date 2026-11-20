Юрист компании Энри Абуладзе говорит, что этот процесс является вызовом как для желающего трудоустроиться в Грузии, так и для работодателя, поскольку зачастую иностранцы ожидают получения соответствующего разрешения в Грузии в течение 2–3 месяцев.

Как заявил в эфире BMGTV юрист GLCC Law Firm, как правило, иностранцам выдается право на трудовую деятельность, однако впоследствии препятствия у них возникают при получении вида на жительство.

В юридических компаниях заявляют, что получение иностранцами права на трудовую деятельность в Грузии превратилось лишь в формальность, и нередки случаи, когда иностранцам отказывают на этапе выдачи вида на жительство.

По словам Энри Абуладзе, нередки случаи, когда в виде на жительство отказывают желающим трудоустроиться в строительном секторе.

«Вызов по существу возникает в том контексте, что бизнесу приходится прилагать определенные усилия, чтобы получить [для иностранных работников] право на деятельность, однако после получения права на деятельность оно не вступает в законную силу автоматически. Чтобы оно вступило в действие, лицу необходимо иметь либо действующую визу, либо вид на жительство, что означает, что процесс длится дольше 30 дней и может затянуться до двух или трех месяцев.

В том числе, к сожалению, один из мотивов закона, заключавшийся в том, чтобы уже на этапе [получения] права на деятельность у работодателей или самозанятых было ожидание возможности трудоустройства в Грузии — реально с введением закона в действие этот результат не наступает. В частности, право на деятельность выдается более просто и без препятствий, а впоследствии, чтобы оно вступило в законную силу, лицам приходится уже въезжать в Грузию, пересекать границу, ожидать получения вида на жительство, что может продлиться от 10 до 30 дней. Однако после того, как они, так сказать, находятся в Грузии в периоде ожидания без какого-либо трудоустройства или вознаграждения, на финальном этапе — и практика в большинстве случаев показывает именно это — на этапе получения вида на жительство они получают отказ. Это означает, что бизнес неоднократно несет значительные расходы на жилье, на цели трудоустройства, на прожиточный минимум так, что в итоге может получить полный отказ и так и не осуществить трудоустройство в Грузии, а приехавшему лицу впоследствии приходится покидать страну.

Однако этот институт в определенной степени приобрел более технический характер. Фактически заявления почти всех иностранцев удовлетворяются автоматически, и после создания этого ожидания, когда они рассчитывают на трудоустройство, обязательным шагом является получение вида на жительство. Именно на этапе получения вида на жительство они снова получают отказ по тем же общим основаниям. Они въезжают в Грузию, находятся в режиме ожидания и вынуждены потом покидать страну, потому что реально не могут получить законное право продолжать работу в Грузии», — заявил Энри Абуладзе.

Примечательно, что с 1 марта 2026 года получение права на трудовую деятельность для трудоустройства/самозанятости граждан иностранных государств в Грузии стало обязательным.

Вместе с тем для трудоустроенных в Грузии иностранцев истекает переходный срок для получения права на трудовую деятельность, поскольку предусмотренный законом переходный период заканчивается 1 января 2027 года. Параллельно с новыми законодательными регуляциями «О трудовой миграции» был предусмотрен переходный период для тех трудоустроенных в Грузии граждан иностранных государств, которые до 1 марта 2026 года уже были зарегистрированы в специальной электронной системе.