Как заявил врач Георгий Абесадзе, на данный момент состояние пациентки стабильное, однако у неё имеется термоингаляционное повреждение, а также хронические заболевания.

В Кутаиси, на улице Зураба Чавчавадзе, где, в результате скопления природного газа произошёл взрыв в жилом доме, пострадала 74-летняя женщина.

«У 74-летней женщины имеются повреждения различных участков тела. Она помещена в отделение реанимации, где ей проводят соответствующее лечение и мониторинг.

На данном этапе состояние стабильное, однако у пациентки имеются хронические заболевания и термоингаляционное повреждение, что обусловливает тяжесть её состояния. Ожогами поражено 12% поверхности тела», — заявил Георгий Абесадзе.

Напомним, в Кутаиси, на улице Зураба Чавчавадзе, предположительно, в результате скопления природного газа произошёл взрыв в жилом доме. Инцидент случился около 12:00.

По информации мэра Кутаиси Давида Эремеишвили, здание будет обследовано экспертами, которые изучат его устойчивость.