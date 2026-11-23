Сегодня в Грузии отмечают Гиоргоба
Сегодня, 23 ноября, православная церковь отмечает день мученичества святого Георгия на колесе. В связи с этим в храмах будут совершены праздничные богослужения.
Святой Георгий родился во второй половине III века в Каппадокии, в семье состоятельного христианина. Позднее, во время правления римского императора Диоклетиана, он стал военачальником. После начала гонений на христиан он отрекся от императора. Римский император-язычник потребовал от святого Георгия отречься от Христа. С Божьей помощью он перенес множество мучений, в том числе пытку на колесе. По его просьбе Господь воскресил умершего. В 303 году святому отрубили голову. Святой Георгий принял мученическую смерть в возрасте 30 лет. В истории церкви он вошел как победоносный и непобедимый небесный воин.
Церковь дважды отмечает память святого Георгия. 6 мая — день его мученической кончины.
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