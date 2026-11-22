ГПЦ зафиксировала патриарху Кириллу неприемлемость признания «кого-нибудь, у кого нет хиротонии»
Мы в Грузинской Православной Церкви всегда защищали и будем защищать каноническое право. Для нас абсолютно неприемлемо признавать кого-нибудь, у кого нет хиротонии, — по информации Московской Патриархии, об этом Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу заявил хорепископ Католикоса-Патриарха всея Грузии, митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор.
«Вы знаете, что мы в Грузинской Православной Церкви всегда защищали и будем защищать каноническое право. Для нас абсолютно неприемлемо признавать кого-нибудь, у кого нет хиротонии, и мы не пойдем ни на какое давление. Мы очень рады, что Вы, Ваше Святейшество, так же твердо стоите за Православие, и будем молиться о Вас», — цитирует митрополита Ахалцихского и Тао-Кларджетского Феодора Патриархия России.
Российская Патриархия отмечает, что 21 ноября в Москве, в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре, состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с делегацией Грузинской Православной Церкви, прибывшей в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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