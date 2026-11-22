Мы в Грузинской Православной Церкви всегда защищали и будем защищать каноническое право. Для нас абсолютно неприемлемо признавать кого-нибудь, у кого нет хиротонии, — по информации Московской Патриархии, об этом Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу заявил хорепископ Католикоса-Патриарха всея Грузии, митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор.

«Вы знаете, что мы в Грузинской Православной Церкви всегда защищали и будем защищать каноническое право. Для нас абсолютно неприемлемо признавать кого-нибудь, у кого нет хиротонии, и мы не пойдем ни на какое давление. Мы очень рады, что Вы, Ваше Святейшество, так же твердо стоите за Православие, и будем молиться о Вас», — цитирует митрополита Ахалцихского и Тао-Кларджетского Феодора Патриархия России.

Российская Патриархия отмечает, что 21 ноября в Москве, в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре, состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с делегацией Грузинской Православной Церкви, прибывшей в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.