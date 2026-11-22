Патриархия опубликовала официальную информацию о визите делегации Грузинской Православной Церкви в Москву
Согласно сообщению пресс-службы Патриархии Грузинской Православной Церкви (ГПЦ), 19 ноября делегация ГПЦ отправилась в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В состав делегации вошли: хорепископ Католикоса-Патриарха всея Грузии, митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор (Чуадзе), председатель отдела внешних церковных связей, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе), митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава), епископ Никорцминдский Вахтанг (Липартелиани) и протопресвитер Георгий Звиададзе.
“20 ноября, в день рождения патриарха Кирилла, члены делегации вместе с представителями других поместных православных церквей приняли участие в торжественной литургии, совершенной в кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве.
21 ноября они посетили московский ставропигиальный мужской монастырь Донской и совершили панихиду по душам покоящихся там грузинских царей, цариц и царевичей.
В тот же день в грузинском храме Святого Великомученика Георгия в Москве архиереи отслужили панихиду по погибшим в результате трагедии, произошедшей в Поничале.
Вечером, в патриаршей резиденции, расположенной в московском ставропигиальном мужском монастыре Данилов (во имя Святого Даниила Столпника), члены делегации Грузинской Православной Церкви встретились с патриархом Московским и всея Руси Кириллом”, – говорится в сообщении, распространенном службой по связям с общественностью Патриархии Грузии.
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