Это очень важное решение. Запрет [суррогатного материнства] в нашей стране станет большим шагом вперед на пути духовного и нравственного оздоровления нашего народа, — заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III во время проповеди, комментируя решение правящей партии о планируемом запрете суррогатного материнства в Грузии.

Как отметил патриарх, этому решению предшествовали переговоры между представителями Патриархии и властей.

«С большим удовлетворением хочу откликнуться на новую инициативу, о которой мы все услышали вчера. Она касается запрета суррогатного материнства в Грузии. Дорогие братья и сестры, это очень важное решение. Я не буду сейчас углубляться в подробности, лишь кратко скажу, что суррогатное материнство связано с рядом тяжких грехов, и его запрет в нашей стране станет большим шагом вперед на пути духовного и нравственного оздоровления нашего народа. Сегодня, конечно, мы все рады этому решению и молимся, чтобы Господь, святой Георгий и святая Нино помогли вам осуществить его и довести до конца.