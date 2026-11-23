Шио III: С суррогацией связано много тяжких грехов, и её запрет является шагом к духовному оздоровлению
Это очень важное решение. Запрет [суррогатного материнства] в нашей стране станет большим шагом вперед на пути духовного и нравственного оздоровления нашего народа, — заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III во время проповеди, комментируя решение правящей партии о планируемом запрете суррогатного материнства в Грузии.
Как отметил патриарх, этому решению предшествовали переговоры между представителями Патриархии и властей.
«С большим удовлетворением хочу откликнуться на новую инициативу, о которой мы все услышали вчера. Она касается запрета суррогатного материнства в Грузии. Дорогие братья и сестры, это очень важное решение. Я не буду сейчас углубляться в подробности, лишь кратко скажу, что суррогатное материнство связано с рядом тяжких грехов, и его запрет в нашей стране станет большим шагом вперед на пути духовного и нравственного оздоровления нашего народа. Сегодня, конечно, мы все рады этому решению и молимся, чтобы Господь, святой Георгий и святая Нино помогли вам осуществить его и довести до конца.
Конечно, этому предшествовали наши взаимные контакты, а также обсуждение этой проблемы и других актуальных вопросов. Я очень рад, что ваше решение обусловлено христианским мировоззрением и тем, что вы заботитесь о нашей церкви, а также об укреплении и утверждении христианских и традиционных ценностей в нашей стране», — отметил патриарх.
На литургию и проповедь патриарха в храме святой Нино, расположенном в женском монастыре Бодбе, присутствовали премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, президент Михаил Кавелашвили и другие представители власти.
Ещё в разделе «Общество» Все →
Граждан, пришедших помолиться в церковь Святого Георгия в Курмухи, не пустили в храм
Граждан, пришедших помолиться в церковь Святого Георгия в Курмухи, не пустили в храм. Проживающие в Кахи грузины говорят, что они собираются в этом…
Режиссер Георгий Окмелашвили вышел на свободу после 2,5 лет заключения
Режиссер и основатель рекламного агентства Limoni Георгий Окмелашвили, задержанный во время акций против закона об иноагентах, после двух с половиной…
Cостояние здоровья двух детей, пострадавших в результате взрыва в Поничала
Клинический директор клиники Ингороква Кахабер Челидзе заявил, что состояние здоровья двух детей, пострадавших в результате взрыва в Поничала,…
Сегодня в Грузии отмечают Гиоргоба
Сегодня, 23 ноября, православная церковь отмечает день мученичества святого Георгия на колесе. В связи с этим в храмах будут совершены праздничные…
ГПЦ зафиксировала патриарху Кириллу неприемлемость признания «кого-нибудь, у кого нет хиротонии»
Мы в Грузинской Православной Церкви всегда защищали и будем защищать каноническое право. Для нас абсолютно неприемлемо признавать кого-нибудь, у кого…
Патриархия опубликовала официальную информацию о визите делегации Грузинской Православной Церкви в Москву
Согласно сообщению пресс-службы Патриархии Грузинской Православной Церкви (ГПЦ), 19 ноября делегация ГПЦ отправилась в Москву для участия в…